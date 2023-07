Κοινωνία

Φωτιά στην Τανάγρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο μέτωπο πυρκαγιάς στην Τανάγρα. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο.

-

Με τα μέτωπα των πυρκαγιών σε Δερβενοχώρια, Λακωνία και Ρόδο να συνεχίζουν, μία νέα πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή της Τανάγρας.

Η φωτιά σύμφωνα με πληροφορίες, καίει σε δασική έκταση και στο σημείο επιχειρούν 10 οχήματα, 20 πυροσβέστες και 1 ελικόπτερο, το οποίο θα μπορεί να συνδράμει μέχρι την δύση του ηλίου.

Άμεσα οριοθετήθηκε η #πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην Τανάγρα #Βοιωτία. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2023

66 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Συνολικά, όπως ανέφερε στην ενημέρωσή του ο Εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχουν εκδηλωθεί 66 πυρκαγιές οι περισσότερες, από τις οποίες, αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο.

Όπως έγινε γνωστό, νωρίτερα, από την Πυροσβεστική άμεσα ελέγχθηκαν οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν:

στην Πτελέα, του δήμου Παρανεστίου Δράμας, όπου επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 2 αεροσκάφη

στην Ασωπία Βοιωτίας, όπου επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ επιχείρησε 1 ελικόπτερο

στην Υάμεια Μεσσηνίας, όπου επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 2 αεροσκάφη

Στις παραπάνω πυρκαγιές, συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Έδεσσα: 16χρονος και 19χρονος ανάμεσα στους 5 νεκρούς (εικόνες)

Ασέλγεια: Καταγγελία 8χρονης για τον παππού της

Χανιά - Πτώμα σε σκουπίδια: θρίλερ με τον εντοπισμό και άλλων μελών (εικόνες)