Παναθηναϊκός: ο Σενγκέλια... προβάρει τα πράσινα

Ακόμη ένα μεταγραφικό "μπαμ" αναμένεται να κάνει ο Παναθηναϊκός με την απόκτηση του Σενγκέλια.

H αποδέσμευση του Τόρνικε Σενγκέλια από τη Βίρτους Μπολόνια φέρεται να απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γεωργιανού πάουερ φόργουορντ στον Παναθηναϊκό, μετά την αποχώρηση του Γιώργου Παπαγιάννη.

Ο 31χρονος έχει συμφωνήσει σε όλα με τους «πράσινους» και πλέον ρυθμίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες για να βάλει την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με το «τριφύλλι» και να ανακοινωθεί, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη γραμμή ψηλών της ομάδας.

Ο Σενγκέλια αναμένεται να αποτελέσει τη δέκατη μεταγραφική ενίσχυση του Παναθηναϊκού, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, μετά τους Δημήτρη Μωραΐτη, Κώστα Αντετοκούνμπο, Λούκα Βιλντόσα, Ματίας Λεσόρ, Κώστα Σλούκα, Τζέιριαν Γκραντ, Ιωάννη Παπαπέτρου, Κάιλ Γκάι και Ντίνο Μήτογλου, με τον οποίο θα μοιραστούν τη θέση «4».

Ο Γεωργιανός έχει δεκαετή εμπειρία στα παρκέ της Euroleague με τις φανέλες των Σαρλερουά, Μπασκόνια, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Βίρτους Μπολόνια. Με την ιταλική ομάδα είχε μέσο όρο την περυσινή αγωνιστική περίοδο 11.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

