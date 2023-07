Οικονομία

Φωτιές - Πυρόπληκτοι: συνεχίζονται οι αυτοψίες και οι καταγραφές ζημιών

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται οι αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών σε πυρόπληκτες επιχειρήσεις του Δήμου Σαρωνικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών σε πυρόπληκτες επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές στο Δήμο Σαρωνικού προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες και να αποζημιωθούν το συντομότερο δυνατόν από την Πολιτεία όσοι συμπολίτες μας είδαν να καταστρέφονται οι περιουσίες τους.

Όπως αναφέρει η Περιφέρεια Αττιικης:

"Στους Δήμους Μεγάρων και Μάνδρας-Ειδυλλίας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η σχετική διαδικασία καθώς λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων και υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις, δεν έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις που έχουν πληγεί.

Οι σχετικές καταγραφές γίνονται από τις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό το συντονισμό του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου.

Αυτοψίες στον Δήμο Σαρωνικού

Στον Δήμο Σαρωνικού μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί τέσσερις (4) αιτήσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων και μια (1) για έναν Ιππικό Όμιλο.

Ειδικότερα κατά τις αυτοψίες που πραγματοποίησε η αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής, διαπιστώθηκαν τα εξής:

Οι τέσσερις (4) επιχειρήσεις (βιοτεχνίες & αποθηκευτικοί χώροι) που βρίσκονται επί της Λ. Αναβύσσου υπέστησαν ολική ζημιά

Στον Ιππικό Όμιλο διαπιστώθηκε μερική ζημιά σε σταύλους, κτίρια και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Επιπρόσθετα κατόπιν σχετικής εντολής του Περιφερειάρχη,ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Αθ. Αυγερινός και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Αν. Αττικής βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο Σαρωνικού κ. Χρ. Γκίνη με στόχο την υπόδειξη πληγεισών επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και επίσκεψη κτηνιάτρου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε.Α.Α. στο Δημαρχείο Σαρωνικού για σχετική ενημέρωση προς πυρόπληκτους κτηνοτρόφους.

Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλίας και Μεγάρων

Στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής έχει ήδη ενεργοποιηθεί η επιτροπή κρατικής αρωγής για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ωστόσο καθώς ακόμη οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής είναι εν εξελίξει και υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις, μέχρι στιγμής δεν έχουν συγκεντρωθεί αιτήσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων και δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών.

Τόσο ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Λ. Κοσμόπουλος όσο και όλα τα στελέχη της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους Δημάρχους Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου, Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη, Μάνδρας - Ειδυλλίας Χρήστο Στάθη-για τυχόν πρόβλημα στο μέτωπο της Πάρνηθας- καθώς και με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου Νίκο Μελετίου σχετικά με το πώς εξελίσσονται τα μέτωπα της φωτιάς, αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν.

Παράλληλα έχουν ήδη γίνει επαφές με φιλοζωικές οργανώσεις και καταγραφή των αναγκών για ζωοτροφές σε πυρόπληκτα ζώα, προκειμένου να ακολουθήσει η σχετική διανομή από αύριο 20 Ιουλίου, ενώ διανεμήθηκαν τρόφιμα και νεράσε αστυνομικούς, πυροσβέστες, εθελοντές στα μέτωπα Νέας Περάμου, Μάνδρας και Οινόης, τα οποία ήταν χορηγία της επιχείρησης «Πλαίσιο».

Με πάνω από 40 υδροφόρες συνέδραμε και συνδράμει η Περιφέρεια το έργο της Πυροσβεστικής

Εν τω μεταξύ συνεχίζει να συνδράμει η Περιφέρεια Αττικής το δύσκολο έργο της πυροσβεστικού σώματος, ενώ οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες βρίσκονται διαρκώς στην πρώτη γραμμή των πύρινων μετώπων.

Ειδικότερα μέσω της Αυτοτελούς Δνσης Πολιτικής Προστασίας μέχρι στιγμής η Περιφέρεια έχει συνδράμει στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στα ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ, διαθέτοντας16 υδροφόρα οχήματα και 1 μηχάνημα έργου (JCB).

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην ΜΑΝΔΡΑ συνδράμει με 26 υδροφόρα οχήματακαι με 7 μηχανήματα έργου (2 JCB, 2 φορτωτές, ένα D8, ένα D9, 1 grader).

Με υπευθυνότητα και σοβαρότητα και στο πλαίσιο των θεσμικών της αρμοδιοτήτων, η Περιφέρεια συμμετέχει στην εθνική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν για μια ακόμη φορά στην Αττική δύσκολες καταστάσεις, θέτοντας ως προτεραιότητα να μην θρηνήσουμε την απώλεια ανθρωπίνων ζωών".

Αυτοψία από κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ στις πληγείσες περιοχές την Πέμπτη 20 Ιουλίου

Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Δ.Ε.) θα επισκεφθούν το πρωί της Πέμπτης 20 Ιουλίου 2023, τις πληγείσες περιοχές του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων για τη διενέργεια αυτοψιών και για την εκτίμηση των ζημιών στα πληγέντα κτήρια, ύστερα από την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2023.

Μάλιστα, απευθύνεται έκληση στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να βρίσκονται πλησίον των οικιών τους προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση στις κατοικίες τους και να διευκολυνθεί το έργο των κλιμακίων της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Δ.Ε.Ο

Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, θα ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με την περιοχή στην οποία βρίσκονται τα κλιμάκια, με την αποστολή μαζικών sms ανά τακτά διαστήματα.





