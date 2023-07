Αθλητικά

Μέσι: 110000 δολάρια για ένα εισιτήριο στο ντεμπούτο με την Ίντερ Μαϊάμι

Που και πότε θα έχει την πρώτη συμμετοχή του με τον νέο σύλλογο ο άσος της μπάλας, που είναι πλεόν κάτοικος ΗΠΑ.

Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο MLS με την Ίντερ Μαϊάμι το βράδυ της Παρασκευής (21/7), αλλά οι οπαδοί ίσως χρειαστεί να περιμένουν λίγο στο ματς για να δουν αγωνιζόμενο τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Ο προπονητής της ομάδας του Μαϊάμι, Τάτα Μαρτίνο, τόνισε πως τόσο ο Μέσι όσο κι ο έτερος νεοαποκτηθείς Σέρχιο Μπουσκέτς είναι έτοιμοι να αγωνιστούν, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμη εάν θα ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα ή έρθουν από τον πάγκο εναντίον της Κρουζ Αζούλ στο πρώτο παιχνίδι του ενοποιημένου League Cup ΗΠΑ και Μεξικού.

«Από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα, είναι σε θέση να παίξουν και είναι πιθανό την Παρασκευή να είναι εκεί», τόνισε ο Μαρτίνο στο ESPN Futbol 12 της Αργεντινής συμπληρώνοντας πως: «Είτε θα ξεκινήσουν βασικοί, είτε θα μπουν στο ημίχρονο. Θα πρέπει να πάρουμε αυτή την απόφαση αύριο, αλλά όπως το βλέπω, ο Λέο όπως και ο Μπούσι μπορούν να παίξουν».

Τα εισιτήρια για το παιχνίδι κοστίζουν μεταξύ 275 και 110.000 δολαρίων (!), σύμφωνα με την ιστοσελίδα πώλησης εισιτηρίων Vivid Seats.

Το Μαϊάμι είναι τελευταίο στην Ανατολική Περιφέρεια του MLS, με ρεκόρ 5 νίκες, 14 ισοπαλίες και 3 ήττες και 12 βαθμούς πίσω από την κόκκινη γραμμή για τα play off.

