Μουντιάλ Γυναικών: Η γιορτή των χρωμάτων και των αρωμάτων

Ο Νίκος Παπαδογιάννης γράφει για την Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Γυναικών, που έως τις 20 Αυγούστου θα μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+

Του Νίκου Παπαδογιάννη

Ο ανυποψίαστος τηλεθεατής που ασπάζεται το πατροπαράδοτο κλισέ, ότι μπάλα παίζουν τάχα μόνο τα αγοράκια, καλείται να συντονιστεί για ένα μήνα στον ANT1 και στο ANT1+ για να καταλάβει το λάθος του: από το πρωινό της Πέμπτης 20 Ιουλίου, όταν θα ανάψουν οι προβολείς, μέχρι το απομεσήμερο της Κυριακής 20 Αυγούστου, όταν θα σβήσουν τα τελευταία πυροτεχνήματα.

Η εικόνα που θα έρχεται από την άλλη άκρη του Κόσμου θα πείσει και τον τελευταίο δύσπιστο: ποδόσφαιρο πρώτης γραμμής, παγκόσμιας κλάσης, με θέαμα και με ουσία, με μπρίο και με φαντασία, με μέγα πάθος και με πλήθος. Οι αγώνες του Μουντιάλ Γυναικών θα διεξαχθούν στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία, σε ώρες ευτυχώς αρκετά φιλικές για τον Έλληνα τηλεθεατή.

Ο ρέκτης θα συντονιστεί στο ΑΝΤ1+ για να παρακολουθήσει ακόμα και Ζάμπια-Ιαπωνία αξημέρωτα, αλλά τα μεγαλύτερα ματς θα μεταδοθούν από την ανοιχτή συχνότητα πρωί και μεσημέρι, ούτως ώστε να μεγαλώσει η παρέα μας και να γίνουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι στην τελική ευθεία του τουρνουά.

Οι νοκ-άουτ αγώνες, οι νύχτες δίχως αύριο για τις ομάδες που θα μείνουν όρθιες για να διεκδικήσουν το τρόπαιο, θα ξεκινήσουν το Σάββατο 5 Αυγούστου. Τότε θα δοθεί το σύνθημα «γαία πυρί μιχθήτω», στη μυστηριώδη γη των ηφαιστείων στο δαχτυλίδι του Νότιου Ειρηνικού, αλλά και στην πατρίδα των καγκουρό και των κοάλα, με τους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες μεταναστες.

Εσείς οι μερακλήδες, όμως, δεν θα περιμένετε να περάσουν δύο εβδομάδες. Θα συντονιστείτε στους δέκτες από την πρώτη κιόλας μέρα, για να απολαύσετε και το επίσημο καλωσόρισμα από δύο λαούς ξεχωριστούς όσο ελάχιστοι στον πλανήτη. Η Νέα Ζηλανδία θα υποδεχθεί με «χάκα» στο Όκλαντ τις Νορβηγίδες και …όλους εμάς γύρω στις 9.30 το πρωί της Πέμπτης (με τελετή έναρξης πριν την πρώτη σέντρα), ενώ η Αυστραλία θα παραλάβει τη σκυτάλη αμέσως μετά, στο Ολυμπιακό Στάδιο του Σίντνεϊ, με εκλεκτή προσκεκλημένη την ομάδα της Ιρλανδίας.

Ήμουν παρών στα επίσημα εγκαίνια του ίδιου σταδίου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000, έζησα από κοντά τους θριάμβους του Κεντέρη και της Θάνου και της Κελεσίδου και της Μανιάνι , οπότε επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι οι Αυστραλοί λατρεύουν τον αθλητισμό σε κάθε του έκφανση. Τα εισιτήρια της πρεμιέρας, άλλωστε, έχουν εξαφανιστεί από καιρό. Μιλάμε για ένα διπλό πάρτυ 70+40 χιλιάδων ενθουσιασμένων φιλάθλων, που έρχονται για να γεμίσουν τα πρωινά σας με χαμόγελα και με γιρλάντες.

Τι άλλο είναι ένα Μουντιάλ, πέρα από χρώματα και αρώματα; Στην πασαρέλα αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα παρελάσουν όχι μόνο Αμερικανίδες, Σπανιόλες, Βραζιλιάνες, Γερμανίδες, Ιταλίδες, Αγγλίδες και Σκανδιναβές, αλλά και Μαροκινές και Κινέζες και Νοτιοαφρικάνες και Κολομβιανές και Βιετναμέζες και Νιγηριανές και Κορεάτισσες και Αργεντινές και Αϊτινές και Φιλιππινέζες και «Τίκας» από την αγαπημένη μου Κόστα Ρίκα.

Και όλες, μα όλες, θα παίξουν ελκυστικό ποδόσφαιρο και θα βάλουν γκολάρες, θα τραγουδήσουν τους εθνικούς ύμνους με υπερήφανο βλέμμα, θα κλάψουν από χαρά ή από λύπη, θα εισπράξουν γενναιόδωρο χειροκρότημα, θα διαψεύσουν όσους νομίζετε ότι από μπάλα σκαμπάζουν μόνο τ’ αγοράκια.

Έχω περιγράψει χιλιάδες αγώνες με πολλές διαφορετικές μπάλες στην καριέρα μου, κάλυψα από κοντά τέσσερις Ολυμπιάδες και δύο Μουντιάλ ανδρών, αλλά αυτό που έρχεται, το Παγκόσμιο Κύπελλο των Γυναικών, παρθενικό στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, το περιμένω με ξεχωριστή ανυπομονησία. Φτιάξτε καφεδάκι και θα σας δω στη σέντρα.

Για διαρκή ενημέρωση, εικόνες από τους αγώνες, ρεπορτάζ, αρθρογραφία και όλα όσα αφορούν το Μουντιάλ Γυναικών, πατήστε ΕΔΩ

