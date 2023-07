Πολιτική

Τατάρ: Η Κύπρος θα ήταν χειρότερη από την Κρήτη, αν δεν είχε επέμβει η Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προκλητικός για ακόμη μια φορά εμφανίστηκε ο ηγέτης των Τουρκοκυπριίων, στην επέτειο της εισβολής του Αττίλα στην Μεγαλόνησο. Τι είπε για τα εγκαίνια με τον Ερντογάν

-

«Αν δεν είχε πραγματοποιηθεί αυτή η επιχείρηση, η Κύπρος θα ήταν σε χειρότερη κατάσταση από την Κρήτη. Θα είχαν αφανίσει όλους τους Τούρκους στο νησί», δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ στο πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού.

«Υπό τον πρώην πρόεδρο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, λήφθηκαν οικονομικά μέτρα για να εκδιωχθούν οι Τούρκοι από το νησί», υπογράμμισε ο Τατάρ, προσθέτοντας ότι η χούντα που κατέλαβε την εξουσία στην Αθήνα το 1967 προσπάθησε να προσαρτήσει την Κύπρο υποστηρίζοντας τρομοκρατικές ομάδες που ήθελαν να την ενώσουν με την Ελλάδα, περικυκλώνοντας έτσι την Τουρκία.

«Εργαζόταν για να μετατρέψει πλήρως την Κύπρο σε ελληνικό νησί, αγνοώντας τα δικαιώματα και τους νόμους της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην ανατολική Μεσόγειο, για να αλλάξει τα γεωγραφικά πλεονεκτήματα προς όφελός τους. Στις 20 Ιουλίου 1974, η Ειρηνευτική Επιχείρηση για την Κύπρο διέκοψε όλα αυτά τα σχέδια και τους άφησε άναυδους», δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ.

Αίσθηση εν τω μεταξύ προκαλεί και βίντεο του τουρκικού Υπ. Άμυνας, που επίσης κάνει λόγο για "ειρηνευτική επιχείρηση" στην Κύπρο το 1974:

Turk askeri, 20 Temmuz 1974'te gerceklestirilen K?br?s Bar?s Harekat? ile tum dunyaya emsal teskil edecek askeri disiplin icerisinde ad?n? Besparmak Daglar?'na ve tarihin sayfalar?na alt?n harflerle yazd?rm?s; Ada'ya bar?s, huzur ve guveni getirmis; K?br?s Turku'nun ozgurlugunun… pic.twitter.com/gCzMgVoEfM — T.C. Milli Savunma Bakanl?g? (@tcsavunma) July 20, 2023

Τατάρ στο A Haber: Με απευθείας πτήση από ΗΑΕ έρχεται ο Ερντογάν

Με απευθείας πτήση από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα μεταβεί στα Κατεχόμενα σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, όπως δήλωσε ο Τ/Κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ σε δηλώσεις του στο τουρκικό κανάλι A Haber.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με τον Ερσίν Τατάρ ο Τούρκος Πρόεδρος είχε πραγματοποιήσει απευθείας πτήση από τα κατεχόμενα στο Μπακού και στις 28 Μαϊου.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στην ‘τδβκ’ μετά την εκλογή του στις 28 Μαΐου. Και από εδώ έκανε απευθείας πτήση για Μπακού. Κατά τη διάρκεια αυτής της πτήσης, είχε δώσει το μήνυμα ότι ‘είναι ένας τρόπος για την αναγνώριση της τδβκ’. Αναμένουμε από τον Πρόεδρο Ερντογάν να πετάξει ξανά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εδώ. Θα τον συναντήσουμε στο αεροδρόμιο Ερτζάν. Μαζί θα ανοίξουμε το νέο τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Ερτζάν. Αυτό το νέο τερματικό είναι 10 φορές μεγαλύτερο από το παλιό. 10 εκατομμύρια επισκέπτες μπορούν να έρχονται εδώ ετησίως. Πολλά αεροπλάνα θα μπορούν να προσγειωθούν και να απογειωθούν εδώ. Έτσι, ο τουρισμός, η οικονομική ανάπτυξη και η ροή επισκεπτών της ‘τδβκ’ θα βελτιωθούν», ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ.

Σύμφωνα με τον Τ/Κ ηγέτη «μετά την πανδημία και τον πόλεμο της Ουκρανίας, όλο το κόστος κατασκευής έχει αυξηθεί πολύ. Το αεροδρόμιο Ercan, το οποίο έχει κόστος 500 εκατομμυρίων ευρώ, δεν θα ήταν λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ εάν ξεκινούσε τώρα». Όπως είπε, «η ‘τδβκ’ είναι ένα μέτριο ‘κράτος’. Ο πληθυσμός μας είναι μισό εκατομμύριο. Είναι πολύ σημαντικό ως το νοτιότερο ‘τουρκικό κράτος’ στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ότι αυτό το ‘κράτος’ έχει αεροδρόμιο με αυτόν τον τρόπο είναι δείκτης ανάπτυξης. Ευχαριστώ όσους συνέβαλαν σε αυτό το έργο».

Σε ερώτηση για την λύση του Κυπριακού, ο Τ/Κ ηγέτης είπε ότι «τα παιχνίδια τους έχουν αποκαλυφθεί. Θα μας τραβήξουν σε αυτό, όπως έκαναν παλιά με τηνομοσπονδιακή βάση. Θα γίνει Σύνταγμα και θα μας εντάξουν στο Νότο. Μια σειρά από παιχνίδια. Εφόσον η Τουρκία δεν είναι μέλος της ΕΕ, δεν θα είναι εγγυήτρια. Θα υπάρχουν μηδέν στρατιώτες. Σε δέκα χρόνια θα μας κάνουν μειοψηφία μια σειρά παιχνίδια στη βάση του τύπου οι Τ/Κ είναι δήθεν ίσοι. Αυτά θα συμβούν χωρίς την Τουρκία και αυτή είναι η πρόθεσή τους. Κύριος στόχος τους είναι να ενοποιηθούν με την Ελλάδα. Εφόσον βρίσκονται στην ΕΕ, είναι ήδη ενοποιημένοι κατά μία έννοια. Ξέρουμε πολύ καλά αυτά τα παιχνίδια. Αυτό άρχισαν να το βλέπουν και οι Τούρκοι. Δεν μπορούμε πλέον να διατηρήσουμε την παλιά μας καλή θέληση. Αυτό είναι πλέον καθαρό. Αυτό είναι εθνική υπόθεση».

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία - Δολοφονία 15χρονης: την βίασαν, της έριξαν καυστικό υγρό και την πέταξαν σε γραμμές τρένου (εικόνες)

Γερμανία - Βερολίνο: Λιοντάρι κυκλοφορεί ελεύθερο στους δρόμους (εικόνες)

Ψήφος αποδήμων - Κεραμέως: άρση περιορισμών και περισσότερα εκλογικά τμήματα (βίντεο)