Όμιλος HHG: Νέο HealthSpot στην Ραφήνα

Νέο διαγνωστικό κέντρο HealthSpot στη Ραφήνα εγκαινίασε ο Όμιλος HHG.

Στο πλαίσιο διεύρυνσης του δικτύου πρωτοβάθμιας περίθαλψης, Ο Όμιλος Hellenic HealthCare Group (HHG) ξεκίνησε τη λειτουργία ενός ακόμη διαγνωστικού κέντρου HealthSpot στη Ραφήνα.

Το Kέντρο παρέχει όλο το φάσμα των εξετάσεων του βιοπαθολογικού τομέα (αιματολογικές, ανοσολογικές, μικροβιολογικές, ορμονολογικές, βιοχημικές) και της μοριακής βιολογίας. Βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β΄ & Τριγλίας, κοντά στο λιμάνι της Ραφήνας, πίσω από τον Ιερό Ναό Παναγίας Παντοβασίλισσας.

Η σύγχρονη εγκατάσταση στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τα υπόλοιπα διαγνωστικά κέντρα και θεραπευτήρια του Ομίλου.

