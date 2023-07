Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: μήνυμα σε φορολογούμενους και λογιστές

Τι αναφέρουν πηγές του Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ροή υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και το ενδεχόμενο παράτασης στην διορία.

Έκκληση τόσο προς τους λογιστές, όσο και τους φορολογουμένους, να συνεχίσουν την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με δεδομένο ότι καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Ιουλίου, απευθύνουν κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ήδη, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, η κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα έχει υπερβεί το 80%.

Επισημαίνουν ότι «διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν για παρατάσεις δεν βοηθούν την κοινή μας προσπάθεια».

