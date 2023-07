Οικονομία

Φωτιές - Μητσοτάκης: Προχωρά η καταγραφή των ζημιών - Μέτρα για την προστασία των δασών

Τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός για τους πυρόπληκτους και τα μέτρα στήριξης του. Τί είπε για την ΔΕΘ και την ανακοίνωση πολιτικών ενίσχυσης των ευάλωτων πολιτών.

Η πράσινη μετάβαση είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα αυτής της διακυβέρνησης τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια των δηλώσεών του μετά τη σύσκεψη που είχε με τον υπουργό Θ. Σκυλακάκη και τη λοιπή πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως επεσήμανε ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες και προανήγγειλε πακέτο εξαγγελιών το οποίο θα ξεδιπλωθεί στην ομιλία του στην ΔΕΘ.

Επίσης, αναφερόμενος στις πυρκαγιές ευχαρίστησε τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού και τους εθελοντές που συμμετείχαν στη μάχη της πυρόσβεσης αλλά επεσήμανε ότι δεν έχουν ακόμη περάσει τα δύσκολα λόγω του νέου καύσωνα που έχουμε μπροστά μας και της πιθανότητας ενίσχυσης των ανέμων.

Ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες εξαγγελίες για τη δασική πολιτική με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στο υπουργείο Περιβάλλοντος και την προστασία των περιαστικών δασών του νομού Αττικής.

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι θα προχωρήσει άμεσα η διαδικασία καταγραφής και αποζημίωσης των πληγέντων.

Όλη η δήλωση του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

"Ευχαριστώ τον Υπουργό, τον Υφυπουργό και την Υφυπουργό για την πολύ ουσιαστική ενημέρωση την οποία είχα σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η πράσινη μετάβαση είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα αυτής της διακυβέρνησης, να χτίσουμε πάνω στην πολύ σημαντική πρόοδο την οποία πετύχαμε την προηγούμενη τετραετία και να προσθέτουμε διαρκώς Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο ενεργειακό μας μείγμα, προσαρμοζόμενοι πάντα και στην πρόοδο της τεχνολογίας, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε ζητήματα αποθήκευσης ενέργειας, ανοίγοντας καινούριες αγορές, όπως η αγορά των αιολικών στη θάλασσα.

Η χώρα μας μπορεί να γίνει μία πρωταγωνίστρια σε αυτήν την πράσινη μετάβαση, κάτι το οποίο θα έχει όχι μόνο περιβαλλοντικό όφελος, αλλά θα οδηγήσει τελικά και σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές, για τα νοικοκυριά μας, για τις επιχειρήσεις μας, για τους αγρότες μας.

Ταυτόχρονα, μέριμνά μας παραμένει η σωστή λειτουργία της αγοράς και η στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση αυτή στάθηκε δίπλα τους όλο τον τελευταίο χρόνο και απέκρουσε στην πράξη τις μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να εξακολουθούμε να το κάνουμε για το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα υπάρχουν γι’ αυτά τα θέματα πολύ συγκεκριμένες εξαγγελίες στην ομιλία μου στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Ταυτόχρονα, προφανώς, συζητήσαμε για τα θέματα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μία αρμοδιότητα η οποία μοιράζεται μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ένα θέμα το οποίο προφανώς είναι και εξαιρετικά επίκαιρο μετά τις πολύ δυσάρεστες καταστάσεις που αντιμετωπίσαμε με τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική, την Κορινθία και τη Βοιωτία.

Θέλω με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω, για ακόμα μία φορά, τις ευχαριστίες μου σε όλα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, στην Πυροσβεστική, την Αστυνομία, στις Ένοπλες Δυνάμεις, στο προσωπικό των Δήμων, αλλά και στους χιλιάδες εθελοντές μας, για την υπεράνθρωπη προσπάθεια την οποία κατέβαλαν τις τελευταίες μέρες.

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι, όπως μας είχαν προειδοποιήσει και οι ειδικοί, με δύσκολα φαινόμενα. Έχουμε μπροστά μας έναν ακόμα καύσωνα και την πιθανή, μετά, ενίσχυση των ανέμων. Οπότε απαιτείται απόλυτη εγρήγορση, απόλυτη ετοιμότητα και τις επόμενες μέρες, καθώς τα δύσκολα είναι σαφές ότι ακόμα δεν έχουν περάσει.

Θα έχουμε την ευκαιρία σύντομα να κάνουμε και συγκεκριμένες εξαγγελίες ως προς τη δασική μας πολιτική, όπου θέλω να τονίσω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μία σημαντική δουλειά με πιο τολμηρή -θα έλεγα- παρέμβαση, μεταρρύθμιση, τη μεταφορά της αρμοδιότητας των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Αυτό μας δίνει μια πολύ καλύτερη εποπτεία της δασικής πολιτικής την οποία θέλουμε να ασκήσουμε από εδώ και στο εξής.

Είναι όμως απολύτως σαφές ότι όσο σημαντική κι αν είναι η καταστολή μιας πυρκαγιάς, εξίσου -αν όχι περισσότερο σημαντική- είναι και η πολιτική της πρόληψης.

Έχουμε κάνει βήματα σε αυτή την κατεύθυνση, πρέπει όμως να κάνουμε πολλά περισσότερα ως προς την ενεργή διαχείριση των δασών μας έτσι ώστε να μπορούμε να απομακρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερη καύσιμη ύλη πριν αυτή, ενδεχομένως, καταστραφεί σε μια μεγάλη δασική πυρκαγιά.

Τέλος, για την ειδική μέριμνα που πρέπει να δείξουμε στα περιαστικά δάση της Αττικής -και αναφέρομαι στην Αττική γιατί εδώ κατοικεί το 40% του πληθυσμού της χώρας- έχω δώσει κατευθύνσεις στο Υπουργείο για να υπάρξει μία αναδιάταξη των πόρων που έχουμε διαθέσιμους και για αναδασώσεις αλλά και για προληπτικές παρεμβάσεις, ώστε να υπάρχει ένα κατά προτεραιότητα ακόμα πιο επικαιροποιημένο -θα έλεγα- και ακόμα πιο επίκαιρο σχέδιο προστασίας των περιαστικών δασών της Αττικής, τα οποία τόσο σημαντικά είναι για το μικροκλίμα της πρωτεύουσας.

Αυτό είναι μια εθνική μάχη την οποία πρέπει να κερδίσουμε. Δεν θα την κερδίσουμε μόνοι μας, θα χρειαστούμε μεγάλη συμμετοχή και της κοινωνίας των πολιτών, θα χρειαστεί να τολμήσουμε με πιο καινοτόμες λογικές διαχείρισης, πιο τολμηρής θα έλεγα, επιθετικής διαχείρισης των δασών μας, που ενδεχομένως στο παρελθόν να έβρισκαν αντιστάσεις.

Τώρα όμως έχει έρθει η ώρα να κάνουμε αυτά τα βήματα. Θα αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστών παρουσιάσεων και προτάσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που θα πηγαίνει πέρα από τα προφανή τα οποία πρέπει να γίνουν: την αποκατάσταση των καμένων περιοχών, την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και φυσικά την πολύ γρήγορη αποζημίωση των συμπολιτών μας, οι οποίοι επλήγησαν σε αυτές τις πυρκαγιές.

Εξακολουθεί να ισχύει στο ακέραιο η ιεραρχία την οποία η κυβέρνηση έχει θέσει στην αντιμετώπιση κάθε δασικής πυρκαγιάς: πρώτα και πάνω από όλα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, αμέσως μετά και η προστασία του ζωικού μας κεφαλαίου, των ζώων μας, η προστασία της περιουσίας, η προστασία των κρίσιμων υποδομών, και προφανώς η προστασία του δασικού μας πλούτου.

Για τους συμπολίτες μας, ευτυχώς δεν ήταν τόσοι πολλοί όσοι στην αρχή είχαμε φοβηθεί που έχασαν περιουσίες στη διάρκεια αυτών των πυρκαγιών, να γνωρίζουν ότι έχουμε πια ένα επικαιροποιημένο, πολύ πιο αποτελεσματικό σύστημα κρατικής αρωγής. Η καταγραφή των ζημιών έχει ήδη ξεκινήσει και θα κινηθούμε με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς απ’ ό,τι εκινείτο το κράτος στο παρελθόν, ώστε να μπορούν να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους και να ξαναβάλουν τη ζωή τους σε μία τάξη".

