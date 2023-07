Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε αλλιώς”: Πλούσια η ατζέντα του Σαββατοκύριακου (βίντεο)

Η εκπομπή “Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη και την παρέα της προβάλλεται στον ΑΝΤ1, σε νέες ημέρες και ώρα .

«ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» λέει το Σαββατοκύριακο στις 10:00, στον ΑΝΤ1, η Σοφία Αλιμπέρτη και μαζί με τον Κωνσταντίνο Δέδε και τον Κωνσταντίνο Ξένο μάς προσκαλούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα μέσα από χρήσιμες συμβουλές υγείας και ευεξίας που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 10:00

Η γαστρεντερολόγος - επεμβατικός ενδοσκόπος Νίνα Μαρκουτσάκη μάς ενημερώνει για το πώς προκαλείται το ευερέθιστο έντερο, που τείνει να γίνει η μάστιγα της εποχής, και ο Κωνσταντίνος Ξένος αποκαλύπτει ποιες είναι οι τροφές που «αναστατώνουν» το έντερο?και ποιες αυτές που το «ηρεμούν».

Ο χειρουργός - οδοντίατρος Κωνσταντίνος Δέδες εξηγεί πώς συνδέεται η κακή στοματική υγεία με σοβαρά προβλήματα καρδιάς.

Ένα μούσι μπορεί να φιλοξενεί έως και 20.000 διαφορετικούς μικροοργανισμούς! Η δερματολόγος - αφροδισιολόγος Πηνελόπη Τυμπανίδη εξηγεί τι μπορεί να «κρύβεται» στο μούσι ενός άνδρα.

Λένε ότι οι μαύροι κύκλοι γύρω από τα μάτια σχηματίζονται εξαιτίας της κόπωσης ή του ξενυχτιού. Όμως, σύμφωνα με τον δερματολόγο – αφροδισιολόγο Νίκο Μαντά, υπάρχουν πολλές ακόμα αιτίες που προκαλούν μαύρους κύκλους, καθώς και πλήθος θεραπειών για την αντιμετώπισή τους.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 09:00

Ο ανδρολόγος Χρη?στος Φλια?τουρας μιλάει για τις αιτίες της πρόωρης εκσπερμάτισης, καθώς και για το αν και πώς μπορεί να ξεπεραστεί.

Η νευρολόγος – νευροβιολόγος Νίνα Αντωνέλου καταρρίπτει μύθους και αναδεικνύει αλήθειες αναφορικά με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Ο γενικός γιατρός Σοφοκλής Χατζημωυσής αποκαλύπτει πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κυτταρίτιδα.

Μαθαίνουμε τα πάντα για τα εμφυτεύματα δοντιών από τον χειρουργό οδοντίατρο Νίκο Μάλλιο.

Ο διατροφολόγος - διαιτολόγος Αναστάσιος Παπαλαζάρου μάς δείχνει πώς να αντισταθούμε στο περιττό τσιμπολόγημα.





