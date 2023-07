Πολιτική

Ζέφη Δημαδάμα: Διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ η νέα ΓΓ Ισότητας

Εκτός του ΠΑΣΟΚ τέθηκε με απόφαση του Ανδρέα Σπυρόπουλου η Ζέφη Δηδαμάδα, αμέσως μετά την αποδοχή της κυβερνητικής θέσης της Γ.Γ. Ισότητας .

Διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ το στέλεχος του Κινήματος, Ζέφη Δημαδάμα, μετά από την αποδοχή της κυβερνητικής θέσης της επικεφαλής στην Γενική Γραμματεία Ισότητας. Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ήρθε ελάχιστα λεπτά μετά την ανακοίνωση των Γενικών Γραμματέων και των Ειδικών Γραμματέων από το Μαξίμου.

«Η Ζέφη Δημαδάμα με την αποδοχή του διορισμού της στη θέση της Γ. Γ. Ισότητας στην Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πολιτικά έθεσε εαυτόν εκτός ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Με απόφαση μου διαγράφεται από μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και του κόμματος. Επίσης δρομολογήθηκε ήδη η αντικατάσταση της στο PES WOMAN», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ανδρέα Σπυρόπουλου, Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ.

Σε μήνυμα της, η Ζέφη Δημαδάμα αναφέρει «Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρεται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού συστήματος αξιών. Αποδέχθηκα την πρόταση να τεθώ επικεφαλής αυτής της Γραμματείας με αίσθημα ευθύνης και χρέους για να καταθέσω την εμπειρία και τη γνώση που απέκτησα έχοντας αφιερώσει σε αυτά τα κρίσιμα για τη δημοκρατία ζητήματα όλες μου τις δυνάμεις διαχρονικά και επιδιώκοντας πάντα τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις. Θεωρώ αυτονόητη την υποβολή της παραίτησής μου από κάθε ιδιότητα με κομματικό πρόσημο για λόγους δεοντολογίας και με την πεποίθηση ότι αναλαμβάνω μια αποστολή εθνικού χαρακτήρα, η ευόδωση της οποίας προϋποθέτει τη συνεννόηση όλων των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων».

Κυβερνητικές πηγές διευκρίνιζαν ότι «Μοναδικό κριτήριο για την επιλογή των Γενικών Γραμματέων είναι η δυνατότητα να ανταποκριθούν στο ρόλο τους, με βάση την εμπειρία και την επαγγελματική τους διαδρομή και όχι την κομματική τους ταυτότητα. Από το σύνολο των 63 Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, οι 34 (54%) παραμένουν στη θέση που κατείχαν, ενώ οι 29 (46%) είναι νέες τοποθετήσεις. Από τις 29 νέες τοποθετήσεις, οι 12 (41%) είναι γυναίκες. Επίσης έχουν αξιοποιηθεί έμπειρα στελέχη από τη Δημόσια Διοίκηση καθώς και στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς.

Σημειώνεται ότι κανείς από τους Γενικούς Γραμματείς δεν υπήρξε υποψήφιος βουλευτής στις τελευταίες εκλογές. Τονίζεται δε πως αξιοποιούνται και στελέχη προερχόμενα από άλλους πολιτικούς χώρους, όπως η κυρία Δημαδάμα (ΠΑΣΟΚ - υπεύθυνη τομέα Ισότητας) αλλά και ο κ. Μηλαπίδης που διετέλεσε Διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στο Ποτάμι. Αξιοποιούνται στελέχη από τον δημόσιο τομέα όπως οι κ Δραμαλιώτη, στέλεχος της γ.γ. Συντονισμού, Καμπούρης, στέλεχος γ.γ. Συντονισμού, Κόλλια, στέλεχος ΤΑΙΠΕΔ, Καλύβα, στέλεχος υπ. Υγείας και Καρασιώτου, στέλεχος του ΓΛΚ αλλά και στελέχη από την αγορά και την ακαδημαϊκή κοινότητα όπως οι οι κ.κ. Αϊβαλιώτης, Ψύλλα, Κατσαρός, Αγγελής, Μαγουλάς και Καράντζαλος».

