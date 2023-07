Πολιτική

Κυβέρνηση: Οι Γενικοί Γραμματείς και Ειδικοί Γραμματείς που όρισε ο Μητσοτάκης

Ποια πρόσωπα αναλαμβάνουν μια σειρά απο κρίσιμα πόστα για την λειτουργία του Κράτους και των Υπουργείων. Διαγραφή της Ζέφης Δημαδάμα από το ΠΑΣΟΚ.

Σάλο και διαγραφή της Ζέφης Δημαδάμα απο το ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η ανακοίνωση της ανάληψης απο το στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη της θέσης της Γενικής Γραμματέως Ισότητας.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ανακοινώθηκε απο το Μαξίμου ό,τι "με απόφαση της κυβέρνησης, τοποθετούνται οι κάτωθι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς:

Προεδρία Κυβέρνησης

ΓΓ Συντονισμού: Εύη Δραμαλιώτη

ΓΓ Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων: Στέλιος Κουτνατζής

ΓΓ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης: Δημήτρης Γαλαμάτης

ΕΓ Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού (Foresight): Γιάννης Μαστρογεωργίου

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΓΓ Δημοσιονομικής Πολιτικής: Παυλίνα Καρασιώτου

ΓΓ Φορολογικής Πολιτικής: Μαίρη Ψύλλα

ΕΥΣΤΑ - Ταμείο Ανάκαμψης: Ορέστης Καβαλάκης

ΓΓ Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: Θεώνη Αλαμπάση

ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ: Δημήτρης Σκάλκος

ΕΓ Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ: Νίκη Δανδόλου

ΕΓ Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ-ΤΣ: Γιώργος Ζερβός

ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής: Γιώργος Χριστόπουλος

ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας: Νάγια Κόλλια

Εξωτερικών

ΓΓ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας: Μάιρα Μυρογιάννη

ΓΓ Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού: Γιάννης Χρυσουλάκης

Εθνικής Άμυνας

ΓΓ Υπουργείου: Αντώνης Οικονόμου

Εσωτερικών

ΓΓ Εσωτερικών και Οργάνωσης: Νάσος Μπαλέρμπας

ΓΓ Δημόσιας Διοίκησης: Δημήτρης Κιρμικίρογλου

ΓΓ Αυτοδιοίκησης: Μιχάλης Σταυριανουδάκης

ΓΓ Ιθαγένειας: Άγγελος Δημοσθένους

ΕΓ Προστασίας Ζώων Συντροφιάς: Μαριάνθη Δημοπούλου

Παιδείας

ΓΓ Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής: Γιάννης Κατσαρός

ΓΓ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης: Γιώργος Βούτσινος

ΓΓ Ανώτατης Εκπαίδευσης: Οδυσσέας Ζώρας

ΓΓ Θρησκευμάτων: Γιώργος Καλαντζής

ΓΓ Αθλητισμού: Γιώργος Μαυρωτάς

Υγείας

ΓΓ Δημόσιας Υγείας: Φωτεινή Καλύβα

ΓΓ Υπηρεσιών Υγείας: Λίλιαν Βιλδιρίδη

ΓΓ Στρατηγικού Σχεδιασμού: Άρης Αγγελής

Υποδομών και Μεταφορών

ΓΓ Υποδομών: Κώστας Μαγουλάς

ΓΓ Μεταφορών: Γιάννης Ξιφαράς

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΓ Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών: Τέλης Αϊβαλιώτης

ΓΓ Δασών: Στάθης Σταθόπουλος

ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων: Πέτρος Βαρελίδης

ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων: Μανώλης Γραφάκος

ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος: Ευθύμιος Μπακογιάννης

Ανάπτυξης

ΓΓ Ιδιωτικών Επενδύσεων: Βίκυ Λοΐζου

ΓΓ Εμπορίου: Σωτήρης Αναγνωστόπουλος

ΓΓ Βιομηχανίας: Θέμις Ευτυχίδου

ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας: Αθανάσιος Κυριαζής

Εργασίας

ΓΓ Εργασιακών Σχέσεων: Άννα Στρατινάκη

ΓΓ Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Νίκος Μηλαπίδης





Προστασίας Πολίτη

ΓΓ Δημόσιας Τάξης: Μάνος Λογοθέτης

ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής: Δήμητρα Λυγούρα

Δικαιοσύνης

ΓΓ Δικαιοσύνης: Πάνος Αλεξανδρής

Πολιτισμού

ΓΓ Πολιτισμού: Γιώργος Διδασκάλου

ΓΓ Σύγχρονου Πολιτισμού: Ελένη Δουνδουλάκη

Μετανάστευσης και Ασύλου

ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο: Δημήτρης Ιατρίδης

ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής: Πάτροκλος Γεωργιάδης

ΓΓ Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας: Ηρακλής Μοσκώφ

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

ΓΓ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας: Πρόδρομος Πύρρος

ΓΓ Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής: Μαρίνα Στέφου

ΓΓ Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ζέφη Δημαδάμα

Αγροτικής Ανάπτυξης

ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών: Δημήτρης Παπαγιαννίδης

ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων: Κωνσταντίνος Μπαγινέτας

ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Γιώργος Στρατάκος

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: Μανώλης Κουτουλάκης

ΓΓ Ναυτιλίας και Λιμένων: Βαγγέλης Κυριαζόπουλος

Τουρισμού

ΓΓ Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης: Μύρων Φλουρής

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

ΓΓ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων: Κωνσταντίνος Καράντζαλος

Κλιματικής Κρίσης

ΓΓ Πολιτικής Προστασίας: Βασίλης Παπαγεωργίου

ΓΓ Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής: Πέτρος Καμπούρης

Μοναδικό κριτήριο για την επιλογή των 63 Γενικών και Ειδικών Γραμματέων που στελεχώνουν τη νέα κυβέρνηση είναι η δυνατότητα να ανταποκριθούν στον ρόλο τους, με βάση την εμπειρία και την επαγγελματική τους διαδρομή.

Από το σύνολο των 63 Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, οι 34 (54%) παραμένουν στη θέση που κατείχαν, ενώ οι 29 (46%) είναι νέες τοποθετήσεις. Από τις 29 νέες τοποθετήσεις, οι 12 (41%) είναι γυναίκες. Επίσης έχουν αξιοποιηθεί έμπειρα στελέχη από τη Δημόσια Διοίκηση καθώς και στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς".

