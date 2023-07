Κοινωνία

Σπίτια... οπλοστάσια στην Αθήνα - Δύο συλλήψεις

"Ντου" της ΕΛΑΣ σε δύο σπίτια στην Αθήνα. Έκπληκτοι έμειναν και οι αστυνομικοί από τα ευρήματα στο σπίτι.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, την Τετάρτη (19/7) στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, δύο αλλοδαποί, 36 και 30 ετών, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί αλλοδαπών και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες έρευνες σε δύο σπίτια στην Αθήνα, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

καραμπίνα,

υπηρεσιακό πιστόλι το οποίο όπως διαπιστώθηκε είχε κλαπεί από σπίτι αστυνομικού στην περιοχή της Αττικής,

2 περίστροφα

αεροβόλο πιστόλι,

2 μαχαίρια

ξιφίδιο και

290 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.

