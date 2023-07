Κόσμος

Ερντογάν από κατεχόμενα: λεκάνη σταθερότητας της Ανατολικής Μεσογείου η “ΤΔΒΚ” με το νέο αεροδρόμιο

Άμεσα θα ξεκινήσουν διεθνείς πτήσεις στο αεροδρόμιο της Ερτζάν. Τι δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος από τα κατεχόμενα.

Με απευθείας πτήση που έφτασε από τα ΗΑΕ στα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος πραγματοποίησε τα εγκαίνια του νέου παράνομου αεροδρομίου του Ερτζάν (Τύμπου) ανήμερα της 49ης μαύρης επετείου της τουρκικής εισβολής.



«Με την ευκαιρία αυτή, τιμώ την 49η επέτειο της ειρηνευτικής επιχείρησης (εισβολής) κατά την οποία επιβάλαμε στους εχθρούς μας την ύπαρξη του "τουρκοκυπριακού λαού’"στο νησί», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ανέφερε ότι το αεροδρόμιο Ερτζάν που είχε ανοίξει στις 3 Φεβρουαρίου 1975 «έχει πλέον τη δυνατότητα να φιλοξενεί αεροσκάφη μεγάλης ατράκτου με το κτίριο του τερματικού σταθμού και τον διπλό διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης εξοπλισμένο με νέες εγκαταστάσεις και δυνατότητες, η κατασκευή των οποίων ξεκίνησε το 2016».

Σύμφωνα με τον Ταγίπ Ερντογάν «ο νέος τερματικός σταθμός έχει μεγεθυνθεί έξι φορές σε σχέση με τον παλαιό. Έτσι μπορεί να εξυπηρετήσει 10 εκατομμύρια επιβάτες. Ένα πιο σύγχρονο και ευρύχωρο κτίριο τερματικού σταθμού σημαίνει περισσότερες επενδύσεις, περισσότερα έσοδα, περισσότερη απασχόληση, καθώς και την άμεση συμβολή του στον τουρισμό. Από σήμερα, το αεροδρόμιο Ερτζάν είναι το αεροδρόμιο με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα επιβατών στο νησί της Κύπρου. Το έργο αυτό θα συμβάλει στο να καταστεί η "ΤΔΒΚ", λεκάνη σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο, σήμα κατατεθέν στην περιοχή», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία , Άννα Ανδρέου.



Υποστήριξε ότι σύντομα νέο αεροδρόμιο θα προσφέρεται και για διεθνείς πτήσεις. O ρεπόρτερ του Α Χαμπέρ ανέφερε ότι “το αεροπλάνου του Τούρκου Προέδρου μετέβη απευθείας από το Αμπού Ντάμπι στην "ΤΔΒΚ’” και πως “σύντομα αναμένεται να προσγειώνονται απευθείας εδώ αεροπλάνα από το Αζερμπαϊτζάν και τη Ρωσία

«Το αεροδρόμιο Ερτζάν προσφέρει απευθείας πτήσεις μόνο προς την Τουρκία. Οι Τουρκοκύπριοι παρέχουν υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας εντός του εναέριου χώρου του Ερτζάν σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας.

Δεν είναι μακριά οι μέρες που ο νέος τερματικός σταθμός και ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης, που εγκαινιάζουμε σήμερα, θα χρησιμοποιούνται για διεθνείς πτήσεις. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να καλέσω τη διεθνή κοινότητα να εισακούσει την έκκληση του τότε Γενικού Γραμματέα Κόφι Ανάν, ο οποίος αναγνώρισε ότι δεν υπάρχει κανένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που να δικαιολογεί την απομόνωση που υφίστανται οι Τουρκοκύπριοι αδελφοί μας και να άρει αυτούς τους περιορισμούς, οι οποίοι είναι καθαρά πολιτικοί και δεν έχουν καμία νομική βάση. Ανανεώνω την έκκλησή μου να στηρίξουμε το ιδανικό των δύο ισότιμων κρατών που ζουν δίπλα-δίπλα στο νησί της Κύπρου και όχι την κουλτούρα της έντασης και της σύγκρουσης», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Kuzey K?br?s Turk Cumhuriyeti Ercan Havaliman? Yeni Terminal ve Pistinin Ac?l?s?

https://t.co/ivXBJAAobd — Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) July 20, 2023

