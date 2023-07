Υγεία - Περιβάλλον

Δίκη Πισπιρίγκου - Παιδίατρος: Υποψιαζόμασταν την εμπλοκή της μητέρας

Στη συμπεριφορά εντός του νοσοκομείου της κατηγορουμένης αλλά και στις υποψίες ότι τα επεισόδια της Τζωρτζίνας θα μπορούσε να προκαλούνται από τη μητέρα αναφέρθηκε ο παιδίατρος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίο, Άρης Μπερτζουάνης.

«Είχαμε κάποιους ενδοιασμούς για τα επεισόδια της Τζωρτζίνας. Δεν μας ταίριαζαν κάποια πράγματα. Δεν ήταν όλα ίδια. Η υποψία μας ήταν πως θα μπορούσε να είναι προκλητικά από τη μητέρα τα επεισόδια» κατέθεσε στην δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου ο παιδίατρος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας Άρης Μπερτζουάνης.

Ο μάρτυρας που κλήθηκε με απόφαση του δικαστηρίου μετά την κατάθεση της παιδονευρολόγου στο Ρίο Πολυξένης Πελεκούδα, επιβεβαίωσε με την κατάθεση του όσα ισχυρίστηκε η συνάδελφος του σχετικά με τις υποψίες που είχαν για τα επεισόδια που εμφάνιζε η μικρή ασθενής.

Ο κ. Μπερτζουάνης αναφέρθηκε σε δύο επεισόδια σπασμών που εκδήλωσε η Τζωρτζίνα στις 25 Ιανουαρίου 2022, τέσσερις ημέρες πριν πεθάνει, χαρακτηρίζοντας το ένα από τα δύο σοβαρό καθώς χρειάστηκε να γίνει ανάνηψη κατά τη διάρκεια του.

«Στις 25/01/2022, θυμάμαι νωρίτερα από τέλος της πρωινής ενημέρωσης, μας φώναξε η νοσηλεύτρια ότι κάτι συμβαίνει στο παιδί, ήταν ένα επεισόδιο, το αποδώσαμε σε σπασμούς της προηγούμενης ημέρας, ήταν μικρής διάρκειας. Παρέμεινα στο θάλαμο μέχρι την ολοκλήρωση του, είπα στη μητέρα ότι το διερευνούμε και μπήκα ξανά μετά από πέντε-δέκα λεπτά. Ήταν μόνη η μητέρα στο δωμάτιο και είπε πως κάνει πάλι επεισόδιο το παιδί. Ήταν το πιο σοβαρό επεισόδιο μέχρι τότε. Φώναξα συνάδελφο μου να φέρει εργαλεία για ανάνηψη, κάναμε Ambu, χρειάστηκε αερισμό για ένα λεπτό και επανήλθε» είπε ο μάρτυρας ο οποίος κλήθηκε στην συνέχεια να εξηγήσει τους προβληματισμούς τους.

Πρόεδρος: Υπήρξε υποψία γιατί εμφανίζονται αυτά τα επεισόδια;

Υπήρξε υποψία γιατί εμφανίζονται αυτά τα επεισόδια; Μάρτυρας: Υπήρξε μεγάλος προβληματισμός για αυτό. Αρχικά αντιμετωπίστηκαν ως επεισόδια σπασμών. Είχαμε όμως κάποιους ενδοιασμούς, δεν μας ταίριαζαν κάποια πράγματα. Δεν ήταν όλα ίδια, αυτό δεν μας ταίριαζε, είχαν διαφορετική διάρκεια, είχαν διαφορετικές μορφές. Δεν είμαι ειδικός σε αυτά περιστατικά. Ένα άλλο που δεν μας ταίριαζε ήταν πως δεν είχαμε δει από την αρχή επεισόδια. Επίσης ήταν ένα παιδί που δεν έκανε επεισόδια στη ΜΕΘ.

Υπήρξε μεγάλος προβληματισμός για αυτό. Αρχικά αντιμετωπίστηκαν ως επεισόδια σπασμών. Είχαμε όμως κάποιους ενδοιασμούς, δεν μας ταίριαζαν κάποια πράγματα. Δεν ήταν όλα ίδια, αυτό δεν μας ταίριαζε, είχαν διαφορετική διάρκεια, είχαν διαφορετικές μορφές. Δεν είμαι ειδικός σε αυτά περιστατικά. Ένα άλλο που δεν μας ταίριαζε ήταν πως δεν είχαμε δει από την αρχή επεισόδια. Επίσης ήταν ένα παιδί που δεν έκανε επεισόδια στη ΜΕΘ. Πρόεδρος: Συζητήσατε με την κυρία Πελεκούδα ή άλλους για το πώς προκαλούνται αυτά τα επεισόδια;

Συζητήσατε με την κυρία Πελεκούδα ή άλλους για το πώς προκαλούνται αυτά τα επεισόδια; Μάρτυρας: Το συζητήσαμε. Η υποψία μας ήταν πως θα μπορούσε να είναι προκλητά από τη μητέρα τα επεισόδια. Η υποψία εδραζόταν στο ότι επεισόδια γινόταν χωρίς παρουσία άλλου, μόνο της μητέρας και ότι δεν μπορούσαμε να δώσουμε κάποια άλλη εξήγηση.

Το συζητήσαμε. Η υποψία μας ήταν πως θα μπορούσε να είναι προκλητά από τη μητέρα τα επεισόδια. Η υποψία εδραζόταν στο ότι επεισόδια γινόταν χωρίς παρουσία άλλου, μόνο της μητέρας και ότι δεν μπορούσαμε να δώσουμε κάποια άλλη εξήγηση. Εισαγγελέας: Η μητέρα το είχε καταλάβει ότι δεν μπορείτε να αιτιολογήσετε τα επεισόδια; Ότι δεν μπορείτε να βρείτε αιτία. Είχε αγωνία;

Η μητέρα το είχε καταλάβει ότι δεν μπορείτε να αιτιολογήσετε τα επεισόδια; Ότι δεν μπορείτε να βρείτε αιτία. Είχε αγωνία; Μάρτυρας: Ναι. Είχε αγωνία. Ρωτούσε γιατί δεν βρίσκουμε τι συμβαίνει.

Ναι. Είχε αγωνία. Ρωτούσε γιατί δεν βρίσκουμε τι συμβαίνει. Εισαγγελέας : Σας έριξε ευθύνες για το τι κάνετε και δεν κάνετε και προκαλούνται αυτά; Ήρθε σε μία παιδιατρική κλινική και ξαφνικά το παιδί άρχισε να εμφανίζει επεισόδια τα οποία δεν εμφάνιζε σπίτι. Την είδατε να αγανακτεί;

: Σας έριξε ευθύνες για το τι κάνετε και δεν κάνετε και προκαλούνται αυτά; Ήρθε σε μία παιδιατρική κλινική και ξαφνικά το παιδί άρχισε να εμφανίζει επεισόδια τα οποία δεν εμφάνιζε σπίτι. Την είδατε να αγανακτεί; Μάρτυρας: Όχι δεν την είδα να αγανακτεί. Ήταν πολύ συνεργάσιμη.

Όχι δεν την είδα να αγανακτεί. Ήταν πολύ συνεργάσιμη. Εισαγγελέας: Είχαν κάποιο μοτίβο τα επεισόδια;

Είχαν κάποιο μοτίβο τα επεισόδια; Μάρτυρας: Όχι.

Όχι. Εισαγγελέας: Το είχατε συζητήσει με μητέρα;

Το είχατε συζητήσει με μητέρα; Μάρτυρας: Θυμάμαι ότι έλεγε πως έβλεπε κάποια πράγματα στο μόνιτορ, δε θυμάμαι τι.

Θυμάμαι ότι έλεγε πως έβλεπε κάποια πράγματα στο μόνιτορ, δε θυμάμαι τι. Εισαγγελέας: Υπήρχε μομφή από μητέρα ότι δεν κάνετε τίποτα να βοηθήσετε το παιδί;

Υπήρχε μομφή από μητέρα ότι δεν κάνετε τίποτα να βοηθήσετε το παιδί; Μάρτυρας: Σε μένα από την μητέρα όχι. Ο πατέρας ήταν λίγο θυμωμένος και ζητούσε επιτακτικά να βρεθεί μία λύση.

Στη δική του κατάθεση ο παιδίατρος στο "Αγλαϊα Κυριακού" Ευάγγελος Μπουρούσης περιέγραψε όσα έγιναν κατά την τελευταία ανάνηψη στην Τζωρτζίνα, καθώς είχε βρεθεί για άλλο λόγο την επίμαχη μέρα στο νοσοκομείο και έσπευσε αμέσως να βοηθήσει.

«Ήταν Σάββατο, μεσημέρι. Είχα βρεθεί από λάθος συνεννόηση στο νοσοκομείο. Κάποια στιγμή είδα μία από τις νοσηλεύτριες να μου λέει πως έχει μία ανακοπή. Πήγα αμέσως να βοηθήσω. Είδα ένα παιδί νεκρό. Γινόταν ΚΑΡΠΑ, με τον κ. Τζιούβα. Μοιραζόμασταν ΚΑΡΠΑ και Ambu. Κρατούσα τον χρόνο των πέντε λεπτών στο κινητό μου» περιέγραψε ο μάρτυρας.

Πρόεδρος: Θυμάστε κάτι από τη διαδικασία ανάνηψης;

Θυμάστε κάτι από τη διαδικασία ανάνηψης; Μάρτυρας: Κάτι συγκεκριμένο όχι. Θυμάμαι ότι όλα λειτουργούσαν ρολόι.

Κάτι συγκεκριμένο όχι. Θυμάμαι ότι όλα λειτουργούσαν ρολόι. Πρόεδρος: Θυμάστε εάν χρησιμοποιήθηκε κάποιο άλλο σκεύασμα (πλην ρουκουρόνιου);

Θυμάστε εάν χρησιμοποιήθηκε κάποιο άλλο σκεύασμα (πλην ρουκουρόνιου); Μάρτυρας : Όχι μόνο αδρεναλίνη.

: Όχι μόνο αδρεναλίνη. Πρόεδρος : Θυμάμαι ότι βγήκε ο κ. Τζιούβας κάπου στη μέση. Ενημέρωσε τη μητέρα, του είπε πως στην Πάτρα διήρκησε ανάνηψη περίπου 55 λεπτά και ήθελε να συνεχίσουμε.

: Θυμάμαι ότι βγήκε ο κ. Τζιούβας κάπου στη μέση. Ενημέρωσε τη μητέρα, του είπε πως στην Πάτρα διήρκησε ανάνηψη περίπου 55 λεπτά και ήθελε να συνεχίσουμε. Πρόεδρος: Τι αφορούσε ενημέρωση;

Τι αφορούσε ενημέρωση; Μάρτυρας: Ότι δεν επανέρχεται το παιδί. Είπε η μητέρα αυτό για την Πάτρα και εμείς συνεχίσαμε την ανάνηψη.

Ο μάρτυρας περιέγραψε πως αφού ενημερώθηκε η μητέρα πως η κόρη της δεν τα κατάφερε και αφού τους ευχαρίστησε, τους ζήτησε δύο φορές εάν θα μπορούσε να γίνει η ιατροδικαστική στην Πάτρα. «Τη δεύτερη φορά, χτυπάει η μάνα την πόρτα και μας λέει "έχω μιλήσει με ιατροδικαστή στην Πάτρα". Αυτό μας έκανε εντύπωση. Δεν μου είχε τύχει ξανά γονιός να πάρει τηλέφωνο ιατροδικαστή. Μας είπε πως "δεν θα ήθελα να μπλέξω με την Αθήνα"...». τόνισε ο μάρτυρας.

Πρόεδρος : Γιατί; Σας είπε κάτι;

: Γιατί; Σας είπε κάτι; Μάρτυρας: Όχι δεν μπήκαμε σε αυτό.

Όχι δεν μπήκαμε σε αυτό. Πρόεδρος: Ήρθε και ο μπαμπάς;

Ήρθε και ο μπαμπάς; Μάρτυρας: Ήρθε πιο μετά. Να μάθει τα διαδικαστικά, εάν πρέπει να κάνει κάτι εκείνη στιγμή ή την επομένη.

Ήρθε πιο μετά. Να μάθει τα διαδικαστικά, εάν πρέπει να κάνει κάτι εκείνη στιγμή ή την επομένη. Πρόεδρος: Είχε το ίδιο αίτημα με μητέρα;

Είχε το ίδιο αίτημα με μητέρα; Μάρτυρας: Δεν θυμάμαι.

Η νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Παίδων, Ελισάβετ Παπασημακοπούλου περιέγραψε στην κατάθεση της για την ημέρα που υπέστη την μοιραία ανακοπή Τζωρτζίνα.

«Γύρω στις 2:30 ήμασταν με τη συνάδελφο στη στάση νοσηλευτών και ήρθε η μητέρα. Δεν μπορούσα να προσδιορίσω εάν μας λέει κάτι. Και ρωτάει η συνάδελφος "είναι καλά το παιδί; κάνει σπασμούς;" και κατόπιν κατάλαβα πως κάτι συνέβαινε» είπε η μάρτυρας συμπληρώνοντας πως η μητέρα συνέδεσε την AMBU και την έδωσε στους γιατρούς.

Για τις αντιδράσεις της μητέρας όσο γινόταν η ανάνηψη στην Τζωρτζίνα η μάρτυρας είπε πως η κατηγορουμένη μιλούσε στο τηλέφωνο με τον γιατρό που είχε βάλει τον απινιδωτή στο παιδί, «"θυμάμαι πως είπε να δώσουμε το τηλέφωνο στον κ. Τζιούβα και πως το είχαμε βάλει σε ανοικτή ακρόαση» ανέφερε.

Η δίκη συνεχίζεται.

