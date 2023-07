Κοινωνία

Τροχαίο στη Μαραθώνος: Τούμπαρε αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση με άλλο ΙΧ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ανατροπή και απεγκλωβισμό τραυματία στην Λεωφόρο Μαραθώνος.

Σχεδόν ένα 24ωρο μετά το τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Μαραθώνος ακόμη ένα τροχαίο το απόγευμα της Πέμπτης, , χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν θύματα ή βαριά τραυματισμένοι.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα anattica, το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Μαραθώνος στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος της Παμμακάριστου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες όταν δυο οχήματα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να αναποδογυρίσει.

Μάλιστα από το ένα αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε ένα τραυματίας.

