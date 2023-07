Κοινωνία

Καύσωνας - ΕΦΚΑ: Αλλαγές σε προγραμματισμένα ραντεβού

Πώς θα γίνει η συναλλαγή του κοινού με τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ ενόψει του επικείμενου καύσωνα.

Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών και για λόγους προστασίας της υγείας τους κατά τις ημέρες που, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, προβλέπονται επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου (Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023), τα ραντεβού που είναι προγραμματισμένα με υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ τις συγκεκριμένες ημερομηνίες από τις 12:00 έως τις 15:00, αναβάλλονται και θα επαναπρογραμματιστούν άμεσα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με προτεραιότητα στις περιπτώσεις που τίθεται θέμα προθεσμίας.

