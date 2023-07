Κοινωνία

Αθήνα: Παιδί περιπλανιόταν μόνο του στο δρόμο - Αναζητούνται οι γονείς του

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 10χρονου που περιφερόταν ολομόναχος στο δρόμο.

Θρίλερ με 10χρονο που εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνος του σε δρόμο της Αθήνας.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού:

Δίνονται στη δημοσιότητα, στο πλαίσιο σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Ανηλίκων Αθηνών, η φωτογραφία του ανήλικου Παπού (επ.) Άλι (ον.), ηλικίας 10 ετών, (κατά δήλωσης του), ο οποίος βρέθηκε να περιπλανιέται ασυνόδευτος στην περιοχή του Περιστερίου, την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:00.

Τον ανήλικο εντόπισε ευαισθητοποιημένος πολίτης, ο οποίος άμεσα ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές. Κοινωνική Λειτουργός του Συλλόγου μας βρίσκεται μαζί με το παιδί προκειμένου κατόπιν εισαγγελικής εντολής να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Ο ανήλικος έχει μαύρα μάτια και μαύρα μαλλιά, είναι αδύνατος και έχει ύψος 1,40 μ.

Την ημέρα που βρέθηκε, φορούσε κοντομάνικο μπλουζάκι μαύρου χρώματος με στάμπα, τζιν σορτσάκι και μαύρα παπούτσια. Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, κρίνεται απολύτως αναγκαία, επειδή η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης, η διακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του ανήλικου καθώς και των βιολογικών γονέων του και ο εντοπισμός αυτών ή άλλων πλησιέστερων συγγενών του, είναι αλλιώς αδύνατη.

Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με την «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» που λειτουργεί 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο από «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η επικοινωνία θα είναι εμπιστευτική και ανώνυμη.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, κρίνεται απολύτως αναγκαία, επειδή η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης, η διακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας της ανήλικης καθώς και των βιολογικών γονέων του και ο εντοπισμός αυτών ή άλλων πλησιέστερων συγγενών του είναι άλλως αδύνατη ή ουσιωδώς δυσχερής.

