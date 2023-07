Πολιτική

Γεραπετρίτης: Ελλάδα και Τουρκία θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα συνεργασίας

"Η Ελλάδα είναι διατεθειμένη, να οικοδομήσει πάνω στο θετικό κλίμα, αλλά χρειάζεται να υπάρχει και ανάλογη ανταπόκριση", ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα ελληνιτουρκικά,

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης στην παρέμβασή του κατά τη συζήτηση με τον 'Αντονι Μπλίνκεν, ο οποίος συμμετείχε στο ΣΕΥ μέσω τηλεδιάσκεψης, χαιρέτισε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, σε συνέχεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους.

Ο κ. Γεραπετρίτης, όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές, τόνισε ότι για την Ελλάδα, η διατλαντική ενότητα αποτελεί αναγκαιότητα, ειδικά αυτή την περίοδο και ότι η υπεράσπιση της Ουκρανίας είναι θέμα αρχής. Σημείωσε ότι «δεν μπορεί να υπάρχουν αστερίσκοι στην τήρηση θεμελιωδών αρχών, όπως η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών αλλά και αυτές που κατοχυρώνει ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών». Ανέφερε δε ότι η Ελλάδα συμβάλλει στην προσπάθεια, παρέχοντας στην Ουκρανία σημαντική αρωγή.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι την επαύριο της Συνόδου Κορυφής του Βίλνιους, η Ελλάδα και Τουρκία θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα συνεργασίας. Η Ελλάδα είναι διατεθειμένη, τόνισε, να οικοδομήσει πάνω στο θετικό κλίμα, αλλά χρειάζεται να υπάρχει και ανάλογη ανταπόκριση.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη την περασμένη εβδομάδα ότι η Ελλάδα θα συνεισφέρει 2,5 εκατομμύρια ευρώ στο Συνολικό Πακέτο Βοήθειας για την Ουκρανία και τόνισε πως κυρίως μέσω του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, η Ελλάδα διασφαλίζει την ταχεία ανάπτυξη των δυνάμεων των Συμμάχων στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, καθώς και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τις χώρες της άμεσης γειτονιάς, ιδιαίτερα μέσω της κατασκευής τερματικών σταθμών LNG, καθώς και ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε με έμφαση ότι η χώρα μας προωθεί τη σταθερότητα και την ευημερία στα Δυτικά Βαλκάνια, υποστηρίζοντάς τα στην ευρωατλαντική τους πορεία και ότι προσφέρει απτή υποστήριξη, όπως αεροπορική αστυνόμευση, καθώς και τεχνική βοήθεια.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι «θεωρούμε τη χώρα μας γεφυροποιό δύναμη στη Νότια Γειτονιά της Ευρώπης. «Για παράδειγμα», συνέχισε, «οι σχέσεις μας με το Ισραήλ έχουν φτάσει σε εξαιρετικό επίπεδο, ενώ έχουμε αναπτύξει στενούς δεσμούς και συνεργασία με την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία και τόσες άλλες. Ελπίζουμε ότι όλες οι χώρες της περιοχής μας, χωρίς εξαιρέσεις, θα ασπαστούν το ίδιο πνεύμα και θα πράξουν ανάλογα».

Καταληκτικά, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην ελληνική υποψηφιότητα για μια θέση Μη Μονίμου Μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ανέφερε ότι Ελλάδα έχει ήδη προσεγγίσει σημαντικό αριθμό χωρών στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική.

