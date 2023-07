Οικονομία

Φωτιές: Τι έδειξαν οι αυτοψίες σε καμένα κτήρια

Τι έδειξαν οι έλεγχοι στα σπίτια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Συνολικά 151 αυτοψίες και καταγραφές των πληγέντων από τις δασικές πυρκαγιές κτιρίων πραγματοποιήθηκαν από τα κλιμάκια της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής στους δήμους Σαρωνικού, Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, Μεγαρέων και Μάνδρας- Ειδυλλίας.

Από τις 151 αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές των τεσσάρων παραπάνω δήμων, συνολικά και μέχρι στιγμής, 60 κτίρια χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για χρήση («κόκκινο»), 48 χαρακτηρίζονται ως προσωρινά ακατάλληλα για χρήση μέχρι να επισκευαστούν («κίτρινα») και 43 χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για χρήση με ανάγκη μικρών επισκευών («πράσινα»).

Ειδικότερα:

* Δήμος Σαρωνικού: 51 συνολικές καταγραφές ζημιών σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, αποθήκες, στάβλους, κλπ. Από τα κτίσματα αυτά, 17 χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για χρήση, 17 χαρακτηρίζονται ως προσωρινά ακατάλληλα για χρήση μέχρι να επισκευαστούν και 17 χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για χρήση με ανάγκη μικρών επισκευών.

* Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων: 74 συνολικές καταγραφές ζημιών σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, αποθήκες, στάβλους, κλπ. Από τα κτίσματα αυτά, 32 χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για χρήση, 23 χαρακτηρίζονται ως προσωρινά - μέχρι να επισκευαστούν - ακατάλληλα για χρήση και 19 χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για χρήση με ανάγκη μικρών επισκευών («πράσινα»). Συνεχίζονται οι αυτοψίες σε άλλα τέσσερα κτίρια.

* Δήμος Μεγαρέων: 6 συνολικές καταγραφές ζημιών σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, αποθήκες, στάβλους, κλπ.. Από τα κτίσματα αυτά, 3 χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για χρήση, 1 χαρακτηρίζεται ως προσωρινά ακατάλληλο για χρήση μέχρι να επισκευαστεί και 2 χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για χρήση με ανάγκη μικρών επισκευών.

* Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας: 20 συνολικές καταγραφές ζημιών σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, αποθήκες, στάβλους, κλπ.. Από τα κτίσματα αυτά, 8 χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για χρήση, 7 χαρακτηρίζονται ως προσωρινά ακατάλληλα για χρήση μέχρι να επισκευαστούν και 5 χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για χρήση με ανάγκη μικρών επισκευών.

Επιπλέον διαπιστώθηκαν βλάβες σε τρεις επαγγελματικούς χώρους, αλλά δεν επιτράπηκε η πρόσβαση.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν αδείας του Πυροσβεστικού Σώματος η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, συνεχίζεται από προχθές, από τα κλιμάκια της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, 24 κλιμάκια με τη συμμετοχή 54 στελεχών της γενικής διεύθυνσης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, βρίσκονται στο πεδίο και πραγματοποιούν αυτοψίες, καταγραφές, αλλά και εκτιμήσεις όπου υπάρχει η σχετική ευχέρεια σε πληγείσες περιοχές των δήμων Σαρωνικού, Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, Μεγαρέων και Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Παράλληλα, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος, ξεκίνησε και προχωρά η διαδικασία καταγραφής των ζημιών των πληγεισών επιχειρήσεων από τις επιτροπές κρατικής αρωγής υπό την διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Τέλος, αν και έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της διαδικασίας των αυτοψιών, οι υπηρεσίες της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τους δήμους, αλλά και επικοινωνίας με τους πολίτες, θα συνεχίσουν και τις επόμενες ημέρες τις επισκέψεις στις περιοχές αυτές, σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων.

