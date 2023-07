Πολιτική

Φωτιές - Μητσοτάκης: Αναβάλλει τις επισκέψεις σε Καλαμάτα και Ρώμη - Ζητά διεθνή βοήθεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξανά στο Συντονστικό της Πυροσβεστικής ο Πρωθυπουργός. Σε επικοινωνία με ομολόγους του για βοήθεια σε εναέριες και επίγειες δυνάμεις.

-

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) της Πολιτικής Προστασίας.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ενημερώθηκε από τον Αρχηγό και τους επιτελείς του Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τις επιχειρήσεις κατάσβεσης στα μέτωπα των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, κυρίως στη Δυτική Αττική.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι με δεδομένο ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ακραία υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες για νέες πυρκαγιές ή αναζωπυρώσεις στις ήδη υπάρχουσες, ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε επικοινωνία με ομολόγους του προκειμένου να εξασφαλιστεί βοήθεια τόσο σε εναέριες όσο και σε επίγειες δυνάμεις που θα συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών που βρίσκονται ήδη στο πεδίο υπό αντίξοες συνθήκες από την περασμένη Δευτέρα.

Επίσης η αυριανή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Καλαμάτα μετατίθεται για το επόμενο διάστημα ενώ ο πρωθυπουργός δεν θα παραστεί την Κυριακή στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη που θα πραγματοποιηθεί

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Τι έδειξαν οι αυτοψίες σε καμένα κτήρια

Αθήνα: Παιδί περιπλανιόταν μόνο του στο δρόμο - Αναζητούνται οι γονείς του

Καύσωνας: “Καμίνι” έως την Κυριακή - Νέα θερμική έξαρση από Τρίτη