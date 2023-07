Κόσμος

Η Γαλλία δίνει άσυλο σε Ρώσους λιποτάκτες

Οι Ρώσοι που δεν δέχτηκαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία, μπορούν να χαρακτηριστούν ως πρόσφυγες στην Γαλλία.

Η Γαλλία μπορεί να χορηγεί καθεστώς πρόσφυγα στους Ρώσους στρατιώτες που αρνήθηκαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία, σύμφωνα με το δόγμα που υιοθέτησε σήμερα το Εθνικό Δικαστήριο Ασύλου (CNDA), το εξειδικευμένο διοικητικό όργανο που εξετάζει αυτά τα αιτήματα.

Ταυτόχρονα ωστόσο το CDNA απέρριψε το αίτημα ενός Ρώσου που δήλωνε λιποτάκτης, θεωρώντας ότι οι δηλώσεις και τα στοιχεία που παρουσίασε δεν αποδεικνύουν ότι είχε στρατολογηθεί για να πολεμήσει στην Ουκρανία.

«Οι Ρώσοι που φεύγουν για να μην επιστρατευθούν και οι επιστρατευμένοι λιποτάκτες μπορούν να λάβουν καθεστώς πρόσφυγα (…) δεδομένου ότι ένας Ρώσος πολίτης που επιστρατεύεται σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να διαπράξει, εμμέσως ή πλαγίως, εγκλήματα πολέμου», αναφέρει στο σκεπτικό του το δικαστήριο.

Η απόφαση αυτή είναι η πρώτη στη Γαλλία σε ό,τι αφορά τους Ρώσους λιποτάκτες. Βασίζεται σε μια ευρωπαϊκή οδηγία της 13ης Δεκεμβρίου 2011 και μια απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2015.

Το CNDA απέρριψε το αίτημα για χορήγηση ασύλου σε έναν 28χρονο Ρώσο που έφυγε από τη χώρα του τον Απρίλιο του 2019 λόγω των «συνεχών, βίαιων» ενεργειών του πατέρα του και στη συνέχεια τον κάλεσαν να υπηρετήσει στον στρατό, στο πλαίσιο της μερικής επιστράτευσης που κήρυξε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στις 21 Σεπτεμβρίου 2022. Το γαλλικό Γραφείο προστασίας προσφύγων και απάτριδων (Ofpra) είχε επίσης απορρίψει το αίτημα, σε πρώτο βαθμό, εκφράζοντας αμφιβολίες για την ακρίβεια των λεγομένων του. Το CNDA, που εξετάζει τις προσφυγές κατά των αποφάσεων του Ofpra, επισήμανε πολλές «παρατυπίες» στα έγγραφα που παρουσίασε ο 28χρονος, διαπιστώνοντας ότι είχε εξαιρεθεί από τη στρατιωτική θητεία το 2013 και έφυγε από τη χώρα του το 2019 «επικαλούμενος οικογενειακούς και θρησκευτικούς λόγους».

Ο δικηγόρος του ενάγοντος Σιλβέν Σαλιγκαρί σκοπεύει να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Γαλλίας.

