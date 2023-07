Κόσμος

Μενέντεζ για Κυπριακό: Προσβολή για το Διεθνές Δίκαιο η συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή

Η ανακοίνωση του αμερικανού Γερουσιαστή για την μαύρη επέτειο της Κύπρου.

Τη στήριξή του στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξέφρασε ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ, με αφορμή την ημέρα μνήμης της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Ο Αμερικανός γερουσιαστής επανεβαίωσε τη στήριξή του στην άμυνα της Κύπρου, λέγοντας πως θα συνεχίσει να προωθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στη σφυρηλάτηση ακόμα πιο ισχυρών αμυντικών δεσμών μεταξύ των ΗΠΑ και της Κύπρου. Τέλος, επανέλαβε τη πάγια στήριξή του στην επίτευξη μιας λύσης για την επανένωση του νησιού, που θα στηρίζεται στη βάση μιας διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Η ανακοίνωση του πρόεδρου της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ



«49 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, η συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος της Δημοκρατίας παραμένει μια προσβολή για το Διεθνές Δίκαιο, τα αμέτρητα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τον κυπριακό λαό. Η επίθεση της Τουρκίας ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και πολλοί εξακολουθούν να αγνοούνται μέχρι σήμερα.

Καταδικάζω απερίφραστα τη συνεχιζόμενη επιθετική και ανταγωνιστική συμπεριφορά της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένης της προκλητικής δράσης στην Αμμόχωστο. Ο Πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να αποσύρει αμέσως τα περισσότερα από τα 40.000 στρατεύματα από το έδαφος της (Κυπριακής) Δημοκρατίας και να επιτρέψει την επανένωση της Κύπρου.

Επαναβεβαιώνω τη δέσμευσή μου για την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου και για λύση με ένα κράτος, που θα βασίζεται σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Επιπλέον επαναβεβαιώνω τη δέσμευσή μου και για την άμυνά της και θα συνεχίσω να προωθώ νομοθεσία για την ανάπτυξη των στρατιωτικών μας δεσμών.

Το Κογκρέσο κατέστησε σαφές μέσω του νόμου για την Ασφάλεια και την Ενεργειακή Συνεργασία της Ανατολικής Μεσογείου, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κύπρος παραμένουν ισχυροί φίλοι και εταίροι».

