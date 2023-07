Life

Τζίνα Ντρούλις: Πέθανε η αδελφή του Φίλιππου Καμπούρη

Έφυγε από την ζωή η δημοσιογράφος Τζίνα Ντρούλις. Η ανάρτηση του αδελφού της Φίλιππου Καμπούρη "ραγίζει καρδιές".

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος, Τζίνα Ντρούλις. Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο αδελφός της Φίλιππος Καμπούρης με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Η ανάρτηση του Φίλιππου Καμπούρη

«Η ΤΖΙΝΑ μας πλέον έφυγε από κοντά μας… Ταξιδεύει πια στον κόσμο των αγγέλων… Καλό ταξίδι αδερφούλα…», έγραψε χαρακτηριστικά ο Φίλιππος Καμπούρης και έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της.

Χθες ο Φίλιππος Καμπούρης είχε ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους για την κατάσταση της υγείας της αδερφής του. Ο Φίλιππος Καμπουρης σημείωσε πως η αδερφή του έπαθε ανακοπή και το ΕΚΑΒ που κλήθηκε διαπίστωσε πως είναι νεκρή. Οι επιλογές της οικογένειάς της Τζίνας Ντρούλις ήταν δύο. Να καλέσουν γραφείο τελετών ή να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο για νεκροψία.

Η οικογένεια έκανε τη δεύτερη επιλογή και εκεί έγινε το θαύμα. Το ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα πάντα με την ανάρτηση του κ. Καμπούρη, έκανε ανάνηψη στη δημοσιογράφο και η καρδιά της ξεκίνησε πάλι να χτυπά και να είναι ζωντανή.

«Το ΕΚΑΒ διαπίστωσε το θάνατο της από ανακοπή καρδιάς που προκλήθηκε από ακατάσχετη αιμορραγία. Είχαμε δύο επιλογές: Να την παραλάβει το γραφείο τελετών β) να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο για νεκροψία. Επιλέξαμε μεταφορά για νεκροψία. Προηγήθηκε λόγω πρωτοκόλλου ανάνηψη. Το πρώτο μεγάλο ΘΑΥΜΑ έγινε. Η καρδιά της ξεκίνησε να χτυπάει και να είναι ζωντανή! Ο Θεός να βάλει το χέρι του για τη συνέχεια…» είχε γράψει ο Φίλιππος Καμπούρης.

Δυστυχώς η Τζίνα Ντρούλις δεν τα κατάφερε και μια μέρα μετά ανακοινώθηκε ο θάνατός της.

Είχε διαγνωστεί με καρκίνο

Η Τζίνα Ντρούλις είχε αποκαλύψει το 2022 μιλώντας σε εφημερίδα, ότι είχε διαγνωστεί με μεταστατικό καρκίνο στο συκώτι, κάτι το οποίο έμαθε λίγους μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της.

«Το πρώτο δείγμα ότι δεν είμαι καλά το πήρα λίγο μετά τον θάνατο της μητέρας μου, πριν από πέντε μήνες, κάτι που ακόμη δεν έχω αποδεχτεί, και μετά προέκυψε και σοβαρό πρόβλημα υγείας στον πατέρα μου» είχε πει.

«Άρχισα να νιώθω ένα φούσκωμα στο στομάχι και θεώρησα ότι ήταν από τη στενοχώρια μου. Το καλοκαίρι ένιωθα το στομάχι μου πρησμένο και δεν μπορούσα να φάω πολύ. Μέχρι που το πρήξιμο άρχισε σε όλο μου το σώμα, πήγα στον γιατρό μου και μου έγραψε εξετάσεις γιατί είχα πολύ χαμηλό αιματοκρίτη και μπήκα εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Μεταξά. Έκανα βιοψία στο συκώτι και γύρισα σπίτι περιμένοντας τα αποτελέσματα, που βγήκαν την προηγούμενη Πέμπτη. Πρηζόταν το στομάχι μου τόσο πολύ, που δεν μπορούσα ούτε νερό να πιω. Η βιοψία βγήκε και μου βρήκαν μεταστατικό καρκίνο στο συκώτι σε μεγάλο όγκο. Έχω κάνει ήδη την πρώτη χημειοθεραπεία» είχε δηλώσει η Τζίνα Ντρούλις.

