Κοινωνία

Τροχαίο στην Μαραθώνος: Παραβίασε το κόκκινο ενώ μετέφερε ηλικιωμένο στο Κέντρο Υγείας (εικόνες)

Τρία τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Λεωφόρο Μαραθώνος. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Πέμπτης στη Ραφήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του irafina.gr, όλα έγιναν όταν στην λεωφόρο Μαραθώνος οδηγός αυτοκινήτου παραβίασε κόκκινο φανάρι.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα, η οδηγός του οχήματος παραβίασε το κόκκινο στην προσπάθειά της να μεταφέρει στο κέντρο υγείας Ραφήνας έναν ηλικιωμένο.

Μάλιστα, η ίδια πέρασε από το σημείο κορνάροντας, ωστόσο, εκείνη την στιγμή συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο που κινείτο κανονικά στην Λεωφόρο Μαραθώνος από τη Νέα Μάκρη με κατεύθυνση προς Πικέρμι.

