Φωτιές: Σύλληψη και επιβολή προστίμων για θερμικές εργασίες

Σε μία σύλληψη και στην επιβολή διοικητικών προστίμων προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της ΠΣ σε άτομα που εκτελούσαν θερμικές εργασίες με αποτέλεσμα να προκαλέσουν φωτιές.

Σε μία σύλληψη και στην επιβολή διοικητικών προστίμων προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε άτομα που εκτελούσαν θερμικές εργασίες με αποτέλεσμα να προκαλέσουν φωτιές.

Συγκεκριμένα,

Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν Ηράκλειου Κρήτης σε άνδρα ο οποίος εντοπίστηκε να κάνει χρήση πυροτεχνημάτων από τα οποία προκλήθηκε πυρκαγιά σε πρανές οδού στην περιοχή Ροδιά Μαλεβισίου Κρήτης.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Σητείας, ένας άνδρας, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς σε γεωργική έκταση, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών, στην Τ.Κ. Σκοπής του δήμου Σητείας Κρήτης.

Διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, σε άνδρα ο οποίος εντοπίστηκε να εκτελεί θερμές εργασίες και συγκεκριμένα κοπή μετάλλων με τη χρήση ηλεκτρικού τροχού σε δασική έκταση στα Χάνια Πηλίου.

