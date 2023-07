Κοινωνία

Φωτιές σε Δυτική Αττική - Ρόδο: Αναζωπυρώσεις και ενεργά μέτωπα

Οικισμοί εκκενώθηκαν ξανά το απόγευμα της Πέμπτης. Συνεχίζεται για 5η ημέρα η μάχη με την πύρινη λαίλαπα. Ζημιές σε πολλά σπίτια και περιουσίες. Τεράστια η οικολογική καταστροφή.

Για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη για να ελέγξουν τα μέτωπα των πυρκαγιών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαν να αντιμετωπίσουν τα επίγεια μέσα ήταν οι αναζωπυρώσεις σε Δυτική Αττική, Ρόδο και Λακωνία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εικόνα είναι βελτιωμένη και στις τρεις πυρκαγιές όπου πλέον δεν υπάρχει κάποιο ενιαίο μέτωπο αλλά μόνο μικρές εστίες φωτιάς, όμως λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν και σήμερα υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσής τους.

Την Πέμπτη εκκενώθηκαν επτά περιοχές στη Μάνδρα, κάηκαν σπίτια ενώ η οικολογική καταστροφή από το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας είναι τεράστια.

Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στη Ρόδο

Οι αναζωπυρώσεις στα μέτωπα της πυρκαγιάς είναι συνεχείς και κάποιες από αυτές δύσκολο να αντιμετωπιστούν από τις δασοπυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές που επιχειρούν. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το μέτωπο από Απόλλωνα προς Λάερμα εμφάνιζε τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα γι' αυτό και καταβάλλoνταν πολύ μεγάλη προσπάθεια για τον περιορισμό του. Προσωπικό της Πυροσβεστικής και εθελοντές βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να καταστείλουν την έντασή του.

Το ίδιο είχε συμβεί νωρίτερα και στην περιοχή του Προφήτη Ηλία όπου οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα τις εγκαταστάσεις αλλά και τις κεραίες που βρίσκονται στην περιοχή.

Από χθες το μεσημέρι, όλες οι δυνάμεις αναλώνονται στο να αντιμετωπίζουν τις συνεχείς και επικίνδυνες αναζωπυρώσεις που σημειώνονται στα 4 μέτωπα της πυρκαγιάς αλλά και τις νέες εστίες που δημιουργούνται από τη μεταφορά με τον αέρα της κλαφτρας της φωτιάς.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Ρόδο επιχειρούν 102 πυροσβέστες με 26 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η Δυτική Αττική

Στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο από το βράδυ της Πέμπτης, ωστόσο οι ακραίες συνθήκες που επικρατούν δεν μπορούν να αποκλείσουν τον κίνδυνο επέκτασης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχο Γιάννη Αρτοποιό.

Οι πυροσβέστες με τα επίγεια που διαθέτουν προχωρούσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην κατάσβεση σε σημεία που έκαιγαν.

Όπως λένε οι πυροσβέστες η φωτιά αναπτύσσει μια δική της θερμική συμπεριφορά και δημιουργεί διαρκώς νέα μέτωπα, κάτι που κάνει την προσπάθεια της κατάσβεσης ακόμα δυσκολότερη.

Στην Δυτική Αττική επιχειρούν 300 πυροσβέστες με 120 οχήματα, ενώ από το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Στην Αγία Σωτήρα η κατάσταση είναι δύσκολη με τις φλόγες να έχουν φτάσει στα σπίτια. Η φωτιά μεταφέρεται γρήγορα από το ένα σημείο στο άλλο.

Στις 16:25 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Αγία Σωτήρα, Παλαιοκούνδουρα, Πανόραμα, Παλαιοχώρι Δυτικής Αττικής προς Οινόη και στις 17:40 εκδόθηκε νέο μήνυμα εκκένωσης από Οινόη προς Ερυθρές. Λίγο πριν τις 19.30 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στην περιοχή Άγιος Παντελεήμων να εκκενώσουν προς Ερυθρές.Στις 19.30 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του οικισμού Κιάφα για εκκένωση προς Ελευσίνα - Μάνδρα.

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά στη Λακωνία, ωστόσο υπάρχει ενεργό σημείο προς το ανατολικό τμήμα της φωτιάς, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με περιφέρειες δήμους καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για τον περιορισμό των πυρκαγιών που δεν έχουν ελεγχθεί. Οι συνθήκες πλέον γίνονται ακραίες και δημιουργούν δυναμικά μέτωπα πυρκαγιάς» τόνισε κατά την ενημέρωση ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο επικίνδυνων Καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από σήμερα η θερμοκρασία ανεβαίνει και από αύριο Παρασκευή έως την Κυριακή η θερμική έξαρση αναμένεται να γίνει αισθητή στη χώρα μας. Συνεπώς πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για αύριο σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Ρόδο, Σάμο και Ικαρία, ενώ παραμένει υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τονίζουμε ότι οι επόμενες μέρες θα είναι πολύ δύσκολες. Είναι απαραίτητη η προσοχή όλων μας» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής.