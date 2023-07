Κόσμος

Βιασμοί - Βραζιλία: Ρεκόρ το 2022, παιδιά τα περισσότερα θύματα

Τρομακτικό ρεκόρ βιασμών, με ακόμη πιο εφιαλτικές διαστάσεις σε ότι αφορά ανήλικα θύματα και δη κάτω των 4 ετών, καταγράφηκε στην Βραζιλία το 202

Στη Βραζιλία καταγράφονταν πάνω από οκτώ βιασμοί την ώρα κατά μέσο όρο το 2022, ρεκόρ, από τους οποίους το 61,4% είχε θύματα παιδιά κάτω των 14 ετών, σύμφωνα με μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Πέμπτη από μη κυβερνητική οργάνωση.

Το Βραζιλιάνικο Φόρουμ για τη Δημόσια Ασφάλεια (Forum Brasileiro de Seguranca Publica, FBSP) καταμέτρησε 74.930 βιασμούς την περασμένη χρονιά, αριθμό αυξημένο κατά 8,2% σε σύγκριση με το 2021. Και, σε πάνω από τον έναν βιασμό στους δέκα (10,4%), τα θύματα ήταν παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών.

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από επίσημα έγγραφα, κυρίως αστυνομικές εκθέσεις. Πάνω από τα δύο τρίτα των βιασμών (το 68,3%) διαπράχθηκαν μέσα στο σπίτι των θυμάτων. Και η μεγάλη πλειονότητα των θυμάτων μεταξύ μηδέν και δεκατριών ετών βιάστηκε είτε από πρόσωπα που γνώριζε (το 86,1%) ή από μέλη της οικογένειας (64,4%).

Στις περιπτώσεις που τα θύματα ήταν 14 ετών και άνω, σχεδόν το ένα τέταρτο (το 24,3%) των βιασμών διαπράχθηκε από τον σύντροφο ή πρόσωπο με το οποίο βρίσκονταν σε σχέση.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού, «τα σχολεία είχαν κλείσει για καιρό και τα θύματα ήταν κλεισμένα στα σπίτια τους μαζί με τους θύτες. Όταν άνοιξαν ξανά τα σχολεία, ο αριθμός των καταγγελιών αυξήθηκε», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ζουλιάνα Μαρτίνς, συντονίστρια του Φόρουμ.

«Μεγάλος αριθμός των βιασμών δεν καταγγέλλεται, κατά συνέπεια είναι πολύ πιθανό η κατάσταση να είναι ακόμη χειρότερη από ό,τι δείχνουν τα δεδομένα» της ετήσιας έκθεσης του FBSP, πρόσθεσε.

Η ειδικός υπογράμμισε τον «θεμελιώδη ρόλο των σχολείων για να καταγγέλλονται οι βιασμοί ανηλίκων».

Στην έκθεση της ΜΚΟ αναφέρεται ακόμη ότι καταγράφτηκαν 1.437 γυναικοκτονίες, αριθμός αυξημένος κατά 6,1% σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά, και 245.713 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας (+2,9%).

Ο συνολικός αριθμός των ανθρωποκτονιών πάντως μειώθηκε ελαφρά (–2,4%), με το σύνολό τους να φθάνει τις 47.508.

Αυτός ο τελευταίος αριθμός βρίσκεται σε πτώση μετά το ιστορικό υψηλό των 64.078 ανθρωποκτονιών που καταγράφτηκε το 2017.