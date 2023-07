Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Νιγηρία “μπλόκαρε” τον Καναδά (βίντεο)

Δεν εξελίχθηκε όπως το περίμεναν τα κορίτσια του πανίσχυρου Καναδά, το πρώτο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής ημέρας του Μουντιάλ Γυναικών, που μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+

Η τερματοφύλακας Τσιάκα Ναντόζιε βοήθησε τη Νιγηρία να εξασφαλίσει μια πολύτιμη ισοπαλία 0-0 εναντίον του ισχυρού Καναδά στην εκκίνηση των υποχρεώσεων της στο Μουντιάλ 2023 Γυναικών, που φιλοξενείται στα γήπεδα της Αυστραλίας και την Νέας Ζηλανδίας.

Η Ναντόζιε απέκρουσε πέναλτι στο 50ο λεπτό του αγώνα στο Melbourne Rectangular Stadium, στερώντας από την Καναδή Κριστίν Σινκλέρ που το εκτέλεσε την ευκαιρία να γίνει η πρώτη παίκτρια που σκοράρει σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα.

Ο Καναδάς μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, πήρε την κατοχή και πίεσε για να βρει το γρήγορο γκολ, χωρίς αποτέλεσμα όμως, με την Σινκλέρ να έχει μια καλή στιγμή μόλις στο 7ο λεπτό αλλά το σουτ να περνά άουτ. Η Νιγηρία έπαιζε αρκετά κλειστά και αμυντικά, αλλά μετά το πρώτο τέταρτο ξεθάρρεψε στο γήπεδο και ψαχνόταν αρκετά στις αντεπιθέσεις.

Οι Αφρικανές απείλησαν αρχικά με το σουτ της Ονουμόνου εκτός περιοχής που έπεσε και έδιωξε η Σέρινταν, ενώ η μεγαλύτερη φάση του πρώτου μέρους ανήκε στη Νιγηρία με την τερματοφύλακα του Καναδά να κάνει ένα ολέθριο λάθος που τελικά δεν στοίχησε στην ομάδα της, αφού η Οσοάλα από δύσκολη γωνία δεν κατάφερε να σκοράρει, με το γύρισμά της να απομακρύνει η αντίπαλη άμυνα.

Το 0-0 ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους, με τις δύο ομάδες να έχουν καταφέρει μετά το 45λεπτο να εξουδετερώσουν η μία την άλλη. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τεράστια ευκαιρία για τον Καναδά να ανοίξει το σκορ, όταν η Σινκλέρ ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από την Ορντέγκα και η διαιτητής μετά την εξέταση του VAR έδωσε το πέναλτι.

Παρόλα αυτά, η Σινκλέρ νικήθηκε από την Εναντόζιε στο 50ο λεπτό, η οποία έπεσε στην αριστερή της γωνία και έδιωξε, στερώντας μια σειρά από ρεκόρ στην 40χρονη επιθετικό.

Η συνέχεια του παιχνιδιού ήταν ανάλογη, με τον Καναδά να συνεχίζει να ελέγχει αλλά να βγάζει άγχος στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι που εκμεταλλεύονταν οι παίκτριες της Νιγηρίας, προσπαθώντας να ροκανίσουν τον χρόνο και να ψάχνονται διαρκώς σε αντεπιθέσεις για να κάνουν τη ζημιά.

Ο Γουάλντρουμ από πλευράς Νιγηρίας έκανε τις κινήσεις του για να φρεσκάρει την ομάδα του, όπως και η Πρίστμαν για τον Καναδά αλλά μάταια αφού τίποτα δεν άλλαξε στο ματς και το 0-0 παρέμεινε ως το τελικό σφύριγμα στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στον 2ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικων. Το μοναδικό που άλλαξε ήταν οι αριθμητικές ισορροπίες στο τελευταίο λεπτό, αφού η Ομπιόντουν αποβλήθηκε για σκληρό μαρκάρισμα στην Λόρενς, με τη Νιγηρία απλώς να ολοκληρώνει τον αγώνα με δέκα παίκτριες!

Οι δύο ομάδες πήραν τον πρώτο τους βαθμό στον Β' όμιλο, στον οποίο η Αυστραλία απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Ιρλανδίας στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

