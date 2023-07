Οικονομία

ΑΑΔΕ: 6 λουκέτα για “τυφλά” POS σε επιχειρήσεις

Πως εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τζίρου από τα καταστήματα δεν εμφανίζονταν στην Εφορία, παρότι η είσπραξη τους έγινε μέσω κάρτας.

Έξι νέα «λουκέτα» μπήκαν από την ΑΑΔΕ σε καταστήματα σε Μύκονο, Αθήνα και Πόρο, μετά από διασταυρώσεις μεταξύ των εισπράξεων των POS και αυτών των ταμειακών μηχανών.

Πρόκειται για περιπτώσεις καταστηματαρχών οι οποίοι εισπράττουν αλλά δεν αποδίδουν τον ΦΠΑ, ούτε δηλώνουν τα έσοδά τους.

Μέσω των διασταυρώσεων, οι ελεγκτές εντόπισαν και έβαλαν «λουκέτο» σε τέσσερις επιχειρήσεις εστίασης στην Αθήνα, μία στον Πόρο και ένα κατάστημα ρούχων στην Μύκονο. Διότι βρέθηκαν να έχουν δεχθεί πληρωμές μέσω POS, για τις οποίες όμως ουδέποτε εξέδωσαν απόδειξη, ή/και τη διαβίβασαν στην ΑΑΔΕ. Δηλαδή, οι πελάτες που πληρώνουν με κάρτα, είτε δεν λαμβάνουν κάποια απόδειξη, είτε παίρνουν την απόδειξη, αλλά το κατάστημα δεν τη δηλώνει στην εφορία.

Συγκεκριμένα, στα Πετράλωνα και στην πλατεία Αγίας Ειρήνης βρέθηκαν τέσσερα καταστήματα να μην έχουν διαβιβάσει αποδείξεις, συνολικής αξίας 682.000 ευρώ. Πλέον του 48ωρου «λουκέτου», επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 43.000 ευρώ.

Αντίστοιχη παράβαση διαπιστώθηκε και σε κατάστημα εστίασης στον Πόρο, το οποίο δεν είχε εκδώσει, ούτε διαβιβάσει αποδείξεις 1.250 ευρώ.

Στη Μύκονο, γνωστό κατάστημα ρούχων σφραγίστηκε επειδή εντοπίστηκε να μην έχει διαβιβάσει 424 αποδείξεις, συνολικής αξίας 61.000 ευρώ.

