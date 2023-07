Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Ελβετία πήρε το πρώτο “τρίποντο” (εικόνες)

Άνετη επικράτηση της Εθνικής Ελβετίας επί μιας ομάδας που με την εμφάνιση της έγραψε Ιστορία στην χώρας της. Δείτε όλους τους αγώνες και έξτρα υλικό στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

«Με το δεξί» μπήκε η Ελβετία στο Μουντιάλ 2023 Γυναικών, που φιλοξενείται στα γήπεδα της Αυστραλίας και την Νέας Ζηλανδίας.

Η ομάδα της Ίνκα Γκριγκς πήρε το πρώτο της «τρίποντο» στον Α' όμιλο, μετά την άνετη νίκη της με 2-0 επί των πρωτοεμφανιζόμενων Φιλιππίνων στο στάδιο Dunedin.

Στον αντίποδα, το σύνολο του Άλεν Στάιτσικ έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη εθνική -Ανδρών ή Γυναικών- που εμφανίστηκε στους τελικούς ενός παγκόσμιου τουρνουά ποδοσφαίρου.

Η Μπάχμαν φρόντισε με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 45΄ να ανοίξει το σκορ για την Ελβετία, η οποία στο 64ο λεπτό σφράγισε τη νίκη με την Πιούμπελ.





Η Ελβετία βρίσκεται στην κορυφή του Α' Ομίλου «αγκαλιά» με τη Νέα Ζηλανδία, η οποία νίκησε 1-0 τη Νορβηγία στην πρεμιέρα.

Μέχρι και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, καθώς η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών προβάλλεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+!

Για διαρκή ενημέρωση, εικόνες από τους αγώνες, ρεπορτάζ, αρθρογραφία και όλα όσα αφορούν το Μουντιάλ Γυναικών, πατήστε ΕΔΩ

