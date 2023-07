Κοινωνία

Μοίρα Αλεξιπτωτιστών: υπαξιωματικός φέρεται να άνοιξε πυρ μέσα στην μονάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούσε όμηρο τον διοικητή του. Σπεύδει στην Μοίρα Αλεξιοπτωτιστών ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

-