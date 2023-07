Κοινωνία

Καύσωνας: Έως 46 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία - Νέα θερμική έξαρση από Τρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνθήκες ασφυξίας στο κέντρο της Αθήνας και των μεγάλων πόλεων. Που και πότε αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Νέο κύμα καύσωνα από την Τρίτη.

-

Στους 44 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος κατά τόπους, σήμερα και αύριο, την Κυριακή θα αγγίξει τους 45, ενώ τρίτο κύμα καύσωνα θα πλήξει τη χώρα από την Τρίτη, σύμφωνα με επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, το οποίο αναφέρεται στο θερμό κύμα που προκαλεί συνθήκες καύσωνα με την ονομασία CLEON.

Σύμφωνα με όσα είπε στον ΑΝΤ1 ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός, στην διάρκεια του Σαββατοκύριακου αναμένεται ο υδράργυρος να δείξει ακόμη και τους 46 βαθμούς Κελσαίου!

Αναλυτικά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία:

Α. Από σήμερα έως και την Κυριακή 23/7 νέα θερμική έξαρση θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα, ενώ τη Δευτέρα 24/7 αναμένεται πρόσκαιρη υποχώρηση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

Β. Από την Τρίτη 25/7 έως και την Πέμπτη 27/7 αναμένεται τρίτη θερμική έξαρση.

Πιο συγκεκριμένα :

1. Σήμερα, οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα φθάσουν:

στην Ήπειρο και τη Μακεδονία τους 38 με 40 και κατά τόπους στο εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας τους 41 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο τους 40 με 42 και κατά τόπους στη Θεσσαλία τους 43 με 44 βαθμούς Κελσίου στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου στη Θράκη, την Κρήτη και την υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

2. Αύριο, προβλέπεται μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες τιμές θα φθάσουν:

στην Ήπειρο και τη Μακεδονία τους 39 με 41 και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία τους 42 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο τους 42 με 43 και κατά τόπους στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά τους 44 βαθμούς Κελσίου στα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου στη Θράκη και την υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου. 3. Την Κυριακή 23/7, οι μέγιστες τιμές θα φθάσουν: στα ηπειρωτικά τους 41 με 43 και κατά τόπους στο εσωτερικό της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου τους 44 και της Θεσσαλίας τους 45 βαθμούς Κελσίου στη νησιωτική χώρα τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου. 4. Τη Δευτέρα 24/7, η θερμοκρασία προβλέπεται να υποχωρήσει κατά 2 με 5 βαθμούς Κελσίου, με τη μεγαλύτερη πτώση να παρατηρείται στην ανατολική χώρα και τη μικρότερη στη δυτική. Οι μέγιστες τιμές θα φθάσουν: στα ηπειρωτικά τους 38 με 40 και κατά τόπους στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου στα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 39 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

5. Σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία από την Τρίτη 25/7 έως και την Πέμπτη 27/7 αναμένονται και πάλι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας. Την Παρασκευή 28/7 οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν στην κεντρική και τη νότια χώρα, ενώ στη βόρεια Ελλάδα αναμένεται αισθητή πτώση.





Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: Ζευγάρι βίαζε 18χρονη επί εβδομάδες – Την κρατούσαν όμηρο και δεμένη στο κρεβάτι

Γυναικοκτονία - Αυλίδα: “Την σκότωσα γιατί δεν πέρναγα καλά μαζί της”

Μοίρα Αλεξιπτωτιστών: υπαξιωματικός φέρεται να άνοιξε πυρ μέσα στην μονάδα