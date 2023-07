Αθλητικά

Europa Conference League: Πρόκριση μετά από... 28 πέναλτι! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

,Αμειωτο κράτησε το ενδαιφέρον των θεατών η αναμέτρηση που έδωσε το εισιτήριο στην μαλτέζικη ομάδα. Δείτε τι έγινε στους προκριματικοιύς αγώνες.

-

Ένα φοβερό φίνις επεφύλασσαν οι αγώνες ρεβάνς του α' προκριματικού γύρου του Europa Conference League, με την Γκζίρα Γιουνάιτεντ από τη Μάλτα να προκρίνεται επί της Γκλέντοραν απ' τη Βόρεια Ιρλανδία -έπειτα από απίστευτο ματς- με 14-13 (!) στα πέναλτι.

Ο κανονικός αγώνας έληξε με 1-1 και σε συνδυασμό με το 2-2 του πρώτου παιχνιδιού στη Μάλτα, οδήγησε τις δύο ομάδες στην 30λεπτη παράταση.

Για να συμβεί αυτό βεβαίως, χρειάστηκε να ισοφαρίσει ο Μπερνς για τους γηπεδούχους στο 90'+13', το γκολ που είχε πετύχει ο Μακούλα στο 67'. Ο Μπερνς μάλιστα είχε χάσει και πέναλτι στο 18ο λεπτό, αλλά κατάφερε να... εξιλεωθεί με το γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις.

Το σκορ δεν άλλαξε στο έξτρα 30λεπτο και μετά ακολούθησε νέο... θρίλερ, καθώς χρειάστκαν συνολικά 28 εκτελέσεις απ' την άσπρη βούλα για να προκύψει νικητής. Τα πρώτα 27 πέναλτι κατέληξαν στα δίχτυα, με τον Μπόιντ που είχε περάσει αλλαγή για την Γκλέντοραν στο 97' να στέκεται «μοιραίος» για την ομάδα του, αστοχώντας στη 14η εκτέλεση και δίνοντας το εισιτήριο για τον β' γύρο στην Γκζίρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: Ζευγάρι βίαζε 18χρονη επί εβδομάδες – Την κρατούσαν όμηρο και δεμένη στο κρεβάτι

Γυναικοκτονία - Αυλίδα: “Την σκότωσα γιατί δεν πέρναγα καλά μαζί της”

Μοίρα Αλεξιπτωτιστών: υπαξιωματικός φέρεται να άνοιξε πυρ μέσα στην μονάδα