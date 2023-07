ECL - Άρης: Ο αντίπαλος του στον β΄ προκριματικό γύρο

Αθλητικά

Μετα τους δεύτερους αγώνες του πρώτου προκριματικού γύρου του Europa Conference League αναδείχθηκε η ομάδα που θα αντιμετωπίσουν οι Θεσσαλονικείς.

Η Αραράτ-Αρμένια θα είναι εντέλει ο αντίπαλος του Άρη στον β’ προκριματικό γύρο του Europa Conference League, καθώς στην συγκλονιστική ρεβάνς της πρώτης φάσης της διοργάνωσης, κατάφερε να «λυγίσει» στο Ελμπασάν την αλβανική Εγκνάτια με 4-2 στα πέναλτι, μετά από ματς «θρίλερ» που έληξε 2-2 στην κανονική διάρκεια και 4-4 στην παράταση!

Με το σκορ του πρώτου αγώνα στην Αρμενία στο 1-1, η Εγκνάτια προηγήθηκε δύο φορές στο δεύτερο ματς με τα γκολ των Μαδέιρος (4’) και Κάσα (36’), όμως η Αραράτ-Αρμένια είχε ισάριθμες «απαντήσεις» με τα τέρματα των Εζά (17’) και Καστανέιρα (58’).

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, όπου οι γηπεδούχοι έκαναν το 3-2 στο 108’ με τον Ντουαμενά. Η ομάδα απ’ την Αρμενία, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία... λέξη της και με δύο γκολ απ’ τους Γιένε (110’) και Μπουένο (114’) έφερε τα... πάνω-κάτω. Κι ενώ όλα έδειχναν πως θα «καθάριζαν» οι Αρμένιοι, ήρθε ο Ντουαμενά στο 120’+3’ για να ισοφαρίσει σε 4-4 και να στείλει το παιχνίδι στα πέναλτι.

Εκεί οι παίκτες της Αραράτ-Αρμένια ήταν απόλυτα ψύχραιμοι από την «άσπρη» βούλα (σκόραραν οι Αλεμάο, Σερομπιάν Καστανέιρα, Γιένε), την ώρα που η Εγκνάτια αστόχησε σε δύο εκτελέσεις (Ζεϊνουλάι, Καμπουφί) με την πρόκριση να γέρνει οριστικά υπέρ της αρμενικής ομάδας.

Ο πρώτος αγώνας του Άρη με την Αραράτ-Αρμένια θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουλίου στο «FFA Academy Stadium» του Γερεβάν, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 3 Αυγούστου (21:15) στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Εν τω μεταξύ, αΑποδοτικός, κατά διαστήματα, ο Αρης επικράτησε την Πέμπτη, στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε φιλικό επίπεδο, επί του Εθνικού Αχνας με 3-1. Παιχνίδι που αποτέλεσε το τελευταίο τεστ για τους «κιτρινόμαυρους» πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεών τους για τη νέα σεζόν και στιγματίστηκε από τον τραυματισμό του Γιακούμπ Μπράμπετς.

