Γεραπετρίτης για Ελληνοτουρκικά: Καμία υποχώρηση σε θέματα κυριαρχίας

Μήνυμα πώς η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση σε θέματα εθνικής κυριαρχίας, έστειλε ο ΥΠΕΞ απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτών από τους Σπαρτιάτες και την Πλεύση Ελευθερίας.

«Το γεγονός ότι θέλουμε να προχωρήσουν ευρωτουρκικές σχέσεις δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να γίνει χωρίς απόλυτο σεβασμό όλων των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Επικρατείας της ΚΟ του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας», Αλέξανδρου Καζαμία, με θέμα «Η πρόσφατη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο Βίλνιους».

Επίσης, για την υπόθεση των F16 που ζητά η Τουρκία από τις ΗΠΑ, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι δεν μπορούμε ως τρίτη χώρα να εμποδίσουμε την αναβάθμιση-προμήθειά τους, «εκείνο όμως το οποίο μπορούμε να απαιτήσουμε είναι να υπάρχει μία χρήση, οποία δεν θα είναι επιβλαβής για τα εθνικά συμφέροντα συμμαχικής χώρας».

Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, κ. Καζαμίας έθεσε το θέμα εάν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά το Βίλνιους ήταν «φραστικά ολισθήματα» ή συνοψίζουν την επίσημη κυβερνητική πολιτική, ενώ εξέφρασε την έκπληξή του για «τη σχεδόν αδιάφορη στάση του απέναντι στην είδηση ότι η Τουρκία ενδέχεται να λάβει από τις ΗΠΑ και εκσυγχρονισμό των F16 που ήδη διαθέτει και νέων F 16 [..] «Αυτή η μπλαζέ στάση της κυβέρνησης δεν συμβαδίζει με παλαιότερες εκκλήσεις του πρωθυπουργού προς της ΗΠΑ να μην πωληθούν νέα F16 στην Τουρκία... », σημείωσε ο κ. Καζαμίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι είναι πολύ πρώιμη η συζήτηση (για τα F16 που ζητά η Τουρκία), ακόμα και στο πλαίσιο της αμερικανικής διοίκησης, δεδομένου ότι θα πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο. «Η δική μας θέση είναι σαφής: Δεν μπορούμε προφανώς ως τρίτη χώρα να εμποδίσουμε την αναβάθμιση, δεν μπορούμε να εμποδίσουμε την προμήθεια, εκείνο όμως το οποίο μπορούμε να απαιτήσουμε είναι να υπάρχει μία χρήση, οποία δεν θα είναι επιβλαβής για τα εθνικά συμφέροντα συμμαχικής χώρας», επεσήμανε. Όπως υποστήριξε, υπάρχουν τρόποι να το πετύχουμε αυτό. «Θα μου επιτρέψετε να πω ότι και χάρη στην ισχυρή ελληνική διπλωματία έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε σημαντικά ερείσματα και εντός του αμερικανικού Κογκρέσου. Έχουμε, λοιπόν, την προσδοκία ότι θα υπάρξει μία σαφής αποτύπωση, ότι οποιοδήποτε οπλικό σύστημα χορηγείται από τις ΗΠΑ σε συμμαχική χώρα ρητά, και υπό τη σαφέστατη αιρεσιμότητα η οποία θα τεθεί, δεν θα χρησιμοποιηθεί σε βάρος εθνικών μας συμφερόντων», υπογράμμισε.

Επανερχόμενος στις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι δεν υπάρχει ζήτημα κανενός περιορισμού σε ό,τι αφορά την κυριαρχία. [..] Η συζήτηση που διημείφθη στο πλαίσιο συνέντευξης στον τηλεοπτικό σταθμό ήταν μία συνολική συζήτηση που αφορούσε τη διαπραγμάτευση η οποία θα υπάρχει με την Τουρκία, τις συζητήσεις που θα γίνουν με την Τουρκία στο πλαίσιο αποκατάστασης της μερικής έστω αρχής αποκατάστασης μεταξύ των δύο χωρών. «Άρα είναι σαφές όπως και ο πρωθυπουργός είπε, ότι η όποια απομείωση ή η όποια υποχώρηση, η σχετικότητα δηλαδή των επιχειρημάτων, έχει να κάνει μόνο με τις αρχικές θέσεις συζήτησης», ανέφερε. Δηλαδή, εξήγησε, όταν ξεκινάμε μία συζήτηση, έχουμε κάποιες αρχικές θέσεις, χωρίς καμία έκπτωση της κυριαρχίας από αυτές τις αρχικές θέσεις. Είναι αυτονόητο ότι όταν προχωρήσει η συζήτηση αυτή θα υπάρξουν ενδεχομένως κάποιες παραχωρήσεις έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μία αμοιβαία αποδεκτή λύση, με όριο πάντοτε τη βασική γραμμή, που είναι η γραμμή της υποστήριξης των εθνικών συμφερόντων.

«Ουδέποτε, ούτε η κυβέρνηση ούτε η Βουλή θα μπορούσε να συναινέσει σε οποιαδήποτε κατάσταση, πραγματική ή νομική, η οποία θα μπορούσε να υποβαθμίσει την εθνική μας γραμμή και τα εθνικά μας συμφέροντα», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Στην παρατήρηση του κ. Καζαμία ότι από το Βίλνιους έως σήμερα μεσολάβησαν παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στις 14/7 και για τη μετάβαση του Τούτκου Προέδρου, Ρετζέτ Ταγίπ Ερντογάν, στο παράνομο αεροδρόμιο του Τύμπου στα Κατεχόμενα, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι το τελευταίο τετράμηνο έχει υπάρξει, πλην αυτής της περίπτωσης, μηδενική παραβατικότητα στον ελληνικό εναέριο χώρο. Υπήρξαν, ωστόσο, ορισμένα γεγονότα, όπως σημείωσε, «τα οποία επιβάρυναν», όπως είναι η πτήση του κ. Ερντογάν στο παράνομο αεροδρόμιο. «Για το ζήτημα αυτό υπήρξε σαφής δική μου αναφορά χθες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων», επεσήμανε.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως «το γεγονός ότι θέλουμε να προχωρήσουν ευρωτουρκικές σχέσεις δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να γίνει χωρίς απόλυτο σεβασμό όλων των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και αιρεσιμότητες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτήν τη στιγμή επιμένουμε ότι είμαστε θετικοί, όμως χωρίς καμία απολύτως έκπτωση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά. Ειδικά, δε, να επισημάνω ότι θα πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστή η θέση της Κύπρου, η οποία σε ορισμένα κεφάλαια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έχει μία ιδιαίτερη θέση, όπως είναι για παράδειγμα το ζήτημα της τελωνειακής ένωσης ή της απελευθέρωσης της βίζας».

