Γλυπτά του Παρθενώνα - Δημοσκόπηση: Τι λένε οι Βρετανοί στην επιστροφή τους στην Ελλάδα

Τι έδειξε δημοσκόπηση της YOUGOV για λογαριασμό του Parthenon Project έγινε στην Βρετανία σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Το 64% των Βρετανών τάσσεται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα αν δανειστούν ως αντάλλαγμα άλλα μοναδικά ελληνικά τεχνουργήματα, σε βρετανικά μουσεία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα πρόσφατης δημοσκόπησης της εταιρείας YouGov που διεξήχθη για λογαριασμό της οργάνωσης Parthenon Project.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι Βρετανοί υποστηρίζουν τις πολιτιστικές συνεργασίες με μουσεία άλλων χωρών. Πιο συγκεκριμένα το 77% των Βρετανών λέει ναι σε τέτοιου είδους συνεργασίες ενώ το 68% πιστεύει ότι αυτές οι ενέργειες έχουν θετικό αντίκτυπο στις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με άλλα κράτη.

«Αυτά τα εξαιρετικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα είναι μια πραγματική ευκαιρία για διαπραγματεύσεις. Ξεκάθαρα αποδεικνύουν ότι μια συμφωνία με βάση την πολιτιστική συνεργασία έχει την υποστήριξη του βρετανικού κοινού», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Parthenon Project, Εντ Βέιζι.

Παράλληλα στη δήλωση του επισημαίνει τα οφέλη που θα αποκομίσει και το Βρετανικό Μουσείο καθώς, όπως σημειώνει, «θα έχει την ευκαιρία να εκθέσει άλλα συναρπαστικά ελληνικά τεχνουργήματα». Και αυτό όπως υπογραμμίζει, ο πρώην υφυπουργός Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, σημαίνει πως το Βρετανικό Μουσείο «θα δει την επισκεψιμότητά του να αυξάνεται».

Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός πως το 77% του βρετανικού κοινού δεν έχει δει ποτέ τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο την ώρα που επτά στους δέκα λέει ότι η επιστροφή τους στην Αθήνα δεν θα είχε αντίκτυπο στο ενδιαφέρον τους να επισκεφθούν το Βρετανικό Μουσείο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η μη κερδοσκοπική οργάνωση Parthenon Project που στόχο έχει την επανένωση των Γλυπτών εδώ και καιρό έχει πρότεινε μια «συμφωνία πολιτιστικής συνεργασίας» η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει τη δημιουργία ενός κοινού Ελληνο-Βρετανικού Ιδρύματος για τη χρηματοδότηση ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος υποτροφιών και ευρύτερων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων προς όφελος των νέων και των δύο χωρών.

Η εν λόγω δημοσκόπηση έγινε σε δείγμα 2.294 ενηλίκων το διάστημα 20-21 Ιουλίου και πρώτα δημοσιεύτηκε στο BBC και την εφημερίδα Τα Νέα.

