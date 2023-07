Κόσμος

Κύπρος: Πνιγμός παιδιού με αυτισμό σε πισίνα

Η μητέρα του παιδιού εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθης.

Ένα 10χρονο παιδί πνίγηκε χθες το απόγευμα σε πισίνα έπαυλης στην Πέγεια της Πάφου. Η μητέρα του παιδιού τέθηκε υπό εξαήμερη κράτηση.

Όπως αναφέρει το ΡΙΚ, αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν αλόγιστες και επικίνδυνες πράξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του κοριτσιού το οποίο ήταν αυτιστικό, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, όταν έσπευσαν στην έπαυλη οι διασώστες του πληρώματος του ασθενοφόρου και μέλη της Αστυνομίας.

Η μητέρα νοσηλεύεται φρουρούμενη στο νοσοκομείο Πάφου.

