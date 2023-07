Κόσμος

Ερντογάν: Έθεσα θέμα αφοπλισμού νησιών του Αιγαίου στον Μητσοτάκη

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο τούρκος πρόεδρος. Τι αναφέρει για τα ελληνικά νησιά και τα Κατεχόμενα.

Επιστρέφοντας από την περιοδεία του σε 3 χώρες του Κόλπου και την κατεχόμενη Κύπρο, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους εν πτήση ότι την τελευταία ημέρα της επίσκεψής μας, πήγαμε στην ‘τδβκ’ για να γιορτάσουμε την 20η Ιουλίου ‘Ημέρα Ειρήνης και Ελευθερίας’. Η ‘ειρηνευτική επιχείρηση’, που διεξήχθη από τους ηρωικούς στρατιώτες μας και τους Μουτζαχεντίν πριν από 49 χρόνια, έσωσε τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας από τον αφανισμό. Στο διάστημα που μεσολάβησε, η ‘τδβκ’έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε κάθε τομέα. Σε αυτή τη διαδικασία, ήμασταν πάντα δίπλα στους Κύπριους αδελφούς μας, είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Γιορτάσαμε την 49η επέτειο της ‘Ειρηνευτικής Επιχείρησης’ με μεγάλο ενθουσιασμό και το άνοιγμα νέων έργων».

«Με την ευκαιρία αυτή, ανοίξαμε το νέο κτίριο του τερματικού σταθμού και το νέο διάδρομο του αεροδρομίου Ερτζάν (Τύμπυ). Μοιραστήκαμε τη στάση και τις προτάσεις μας για τη λύση του Κυπριακού με όλο τον κόσμο. Ενώ εργαζόμαστε για την ασφάλεια, την ευημερία του ‘τουρκοκυπριακού λαού’, θα συνεχίσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για το νησί να επιτύχει μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη. Είθε ο Κύριός μου να μας ανοίξει το δρόμο και την τύχη μας».





Σε ερώτηση τι προσδοκίες υπάρχουν από την Αθήνα για το μέλλον και αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη στο θέμα των νησιών που θα έπρεπε ούτως ή άλλως να είναι αφοπλισμένα.

«Το συζητήσαμε πολύ ξεκάθαρα, πολύ ανοιχτά με τον κ. Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Δηλαδή, το θέμα του εξοπλισμού αυτών των νησιών. Για την ακρίβεια, ο ΥΠΕΞ μου μίλησε, μιλάει και θα μιλήσει με τον ομόλογό του για το θέμα αυτό. Βεβαίως, το θέμα αυτό δεν πηγάζει μόνο από την Ελλάδα, ορισμένοι φίλοι της και το λόμπι στον Λευκό Οίκο τους υποκινούν συνεχώς. Ως αποτέλεσμα αυτής της υποκίνησης είναι να δημιουργούνται κατά καιρούς ανεπιθύμητες καταστάσεις. Ο ΥΠΕΞ μας κ. Χαικάν (Φιντάν) είναι σε επαφή με τον ομόλογό του και οι σχέσεις του Συμβούλου μου Τσαγατάι Κιλίτς με την ειδικό αντιπρόσωπο του Μητσοτάκη θα κάνουν αυτή τη διαδικασία πολύ διαφορετική. Πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε αυτό γρήγορα», απάντησε ο Τούρκος Πρόεδρος.





Σε ερώτηση για τις σχέσεις Τουρκίας – Αιγύπτου, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «ο διορισμός πρεσβευτών με την Αίγυπτο είναι μια νέα εξέλιξη στην περιοχή για εμάς. Τώρα, τόσο οι υπουργοί μας όσο και οι επιχειρηματίες μας αναπτύσσουν τις σχέσεις τους με την Αίγυπτο. Η ανάπτυξη σχέσεων με την Αίγυπτο θα αυξήσει σημαντικά τις οικονομικές μας δυνατότητες. Υπάρχουν επίσης τα βήματα που κάναμε με τη Λιβύη όσον αφορά το φυσικό αέριο και οι αποστάσεις που διανύσαμε. Αυτό ενόχλησε κάποιους. Με αυτές τις εξελίξεις οι σχέσεις της Τουρκίας με την Αίγυπτο θα εξελιχθούν με πολύ διαφορετικό τρόπο. Ελπίζω να έχουμε μια επίσκεψη στη Λιβύη μπροστά μας. Μαζί με τη Λιβύη, ίσως μπορέσουμε να οργανώσουμε μια επίσκεψη σε ορισμένες χώρες της Βόρειας Αφρικής».





Αναφερόμενος στις σχέσεις τςς Τουρκίας με το Ισραήλ, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «την επόμενη εβδομάδα, θα φιλοξενήσουμε τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς την Τρίτη 25 Ιουλίου και στη συνέχεια τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Παρασκευή 28 Ιουλίου. Με αυτές τις επισκέψεις θα κάνουμε κάποια βήματα και η διαδικασία θα επιταχυνθεί».

Ερωτηθείς για τη μεταφορά φυσικού αερίου του Ισραήλ στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «εδώ, το πιο υγιές έργο είναι η παράδοση φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας. Διαφορετικά, το κόστος μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Μεσόγειο στην Ευρώπη είναι πολύ υψηλό. Όταν όμως είναι μέσω Τουρκίας, θα έχουμε μπει σε μια κερδοφόρα διαδικασία τόσο για την Τουρκία όσο και για στην Ευρώπη».

«Ένα τέτοιο βήμα έγινε κατά την περίοδο του υπουργού μας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Μπεράτ Μπέη. Αυτό το βήμα τερματίστηκε. Τώρα, με αυτό το βήμα που θα κάνουμε, έχουμε επαφή με τον Νετανιάχου για πρώτη φορά. Ελπίζω αυτή η εξέλιξη να είναι η αρχή μιας πολύ θερμότερης περιόδου στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ», ανέφερε.







Σε ερώτηση για τις προσπάθειες της Τουρκία για αναγνώριση του ψευδοκράτους, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε «με τις εργασίες που έχουμε κάνει, η ‘τδβκ’ έχει πλέον πάρει τη θέση της ως μέλος παρατηρητής στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Τώρα καλείται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Οργανισμού. Εργαζόμαστε ώστε αυτό να διαδοθεί από τον τουρκικό κόσμο σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό το λέμε στη Δύση μέσω διμερών συναντήσεων και με άσκηση πιέσεων. Ελπίζουμε ότι μετά τον τουρκικό κόσμο, μπορούμε να κάνουμε αυτά τα βήματα με τις χώρες του Κόλπου και επίσης κάνοντας τη Δύση να το νιώσει αυτό. Η βόρεια Κύπρος σήμερα έχει πληθυσμό 300-400 χιλιάδες, που είναι ένα σημαντικό δυναμικό. Χτίζουμε το κτίριο του ‘κοινοβουλίου’ μας, χτίζουμε το ‘προεδρικό’. Και με αυτά η βόρεια Κύπρος έρχεται σε πολύ διαφορετική θέση όσον αφορά τις δυνατότητες. Πρώτα ο Αλλάχ το αεροδρόμιο που εγκαινιάσαμε δεν υπάρχει στο νότο. Έχουμε ένα τέτοιο αεροδρόμιο. Διαθέτει διάδρομο προσγείωσης όπου μπορούν να προσγειωθούν όλα τα είδη αεροσκαφών. Ας ελπίσουμε ότι, δείχνοντας αυτή τηυποδομή σε ολόκληρο τον κόσμο, θα διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν νέα βήματα στη βόρεια Κύπρο», ανέφερε.

Τουρκικό ΥΠΑΜ: Οι ΤΕΔ προστατεύουν δικαιώματα σε Αιγαίο και Μεσόγειο αλλά και συνεχίζουμε προσπάθειες για θετική ατμοσφαιρα με Ελλάδα

Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού ΥΠΑΜ Ζεκί Ακτούρκ ανέφερε ότι «οι TΕΔ συνεχίζουν να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας και της ‘τδβκ' στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο χωρίς συμβιβασμούς». «Συνεχίζουμε τις αμοιβαίες μας προσπάθειες με τη γειτονική μας Ελλάδα για τη διατήρηση και ανάπτυξη της θετικής ατμόσφαιρας που αναπτύχθηκε μετά το σεισμό», ανέφερε.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι «από την άλλη πλευρά, γιορτάζουμε την 49η επέτειο της ‘Ημέρας Ειρήνης και Ελευθερίας’ της 'τδβκ’ και την 'Ειρηνευτική Επιχείρηση' (εισβολή) στην Κύπρο, η οποία σταμάτησε τις απάνθρωπες σφαγές των Ε/Κ τρομοκρατών εναντίον των Τ/Κ. Τιμούμε με ευλάβεια τους ιερούς μαρτυρικούς πεσόντες και τους βετεράνους που απεβίωσαν και ευχόμαστε στους εν ζωή βετεράνους μας να έχουν μια υγιή και ευτυχισμένη μακροζωία».

«Με την ευκαιρία αυτή, τονίζουμε ότι δύο κυρίαρχα, ισότιμα και ανεξάρτητα κράτη είναι η μόνη λύση στην Κύπρο. Η Τουρκία, ως εγγυήτρια χώρα, θα συνεχίσει να εγγυάται την ειρήνη, την ηρεμία και την ασφάλεια στην Κύπρο στο πλαίσιο των νόμιμων δικαιωμάτων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες».ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρεόυ.





Γεραπετρίτης για Ελληνοτουρκικά: Καμία υποχώρηση σε θέματα κυριαρχίας

«Το γεγονός ότι θέλουμε να προχωρήσουν ευρωτουρκικές σχέσεις δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να γίνει χωρίς απόλυτο σεβασμό όλων των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Επικρατείας της ΚΟ του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας», Αλέξανδρου Καζαμία, με θέμα «Η πρόσφατη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο Βίλνιους».

Επίσης, για την υπόθεση των F16 που ζητά η Τουρκία από τις ΗΠΑ, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι δεν μπορούμε ως τρίτη χώρα να εμποδίσουμε την αναβάθμιση-προμήθειά τους, «εκείνο όμως το οποίο μπορούμε να απαιτήσουμε είναι να υπάρχει μία χρήση, οποία δεν θα είναι επιβλαβής για τα εθνικά συμφέροντα συμμαχικής χώρας».

Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, κ. Καζαμίας έθεσε το θέμα εάν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά το Βίλνιους ήταν «φραστικά ολισθήματα» ή συνοψίζουν την επίσημη κυβερνητική πολιτική, ενώ εξέφρασε την έκπληξή του για «τη σχεδόν αδιάφορη στάση του απέναντι στην είδηση ότι η Τουρκία ενδέχεται να λάβει από τις ΗΠΑ και εκσυγχρονισμό των F16 που ήδη διαθέτει και νέων F 16 [..] «Αυτή η μπλαζέ στάση της κυβέρνησης δεν συμβαδίζει με παλαιότερες εκκλήσεις του πρωθυπουργού προς της ΗΠΑ να μην πωληθούν νέα F16 στην Τουρκία... », σημείωσε ο κ. Καζαμίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι είναι πολύ πρώιμη η συζήτηση (για τα F16 που ζητά η Τουρκία), ακόμα και στο πλαίσιο της αμερικανικής διοίκησης, δεδομένου ότι θα πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο. «Η δική μας θέση είναι σαφής: Δεν μπορούμε προφανώς ως τρίτη χώρα να εμποδίσουμε την αναβάθμιση, δεν μπορούμε να εμποδίσουμε την προμήθεια, εκείνο όμως το οποίο μπορούμε να απαιτήσουμε είναι να υπάρχει μία χρήση, οποία δεν θα είναι επιβλαβής για τα εθνικά συμφέροντα συμμαχικής χώρας», επεσήμανε. Όπως υποστήριξε, υπάρχουν τρόποι να το πετύχουμε αυτό. «Θα μου επιτρέψετε να πω ότι και χάρη στην ισχυρή ελληνική διπλωματία έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε σημαντικά ερείσματα και εντός του αμερικανικού Κογκρέσου. Έχουμε, λοιπόν, την προσδοκία ότι θα υπάρξει μία σαφής αποτύπωση, ότι οποιοδήποτε οπλικό σύστημα χορηγείται από τις ΗΠΑ σε συμμαχική χώρα ρητά, και υπό τη σαφέστατη αιρεσιμότητα η οποία θα τεθεί, δεν θα χρησιμοποιηθεί σε βάρος εθνικών μας συμφερόντων», υπογράμμισε.

Επανερχόμενος στις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι δεν υπάρχει ζήτημα κανενός περιορισμού σε ό,τι αφορά την κυριαρχία. [..] Η συζήτηση που διημείφθη στο πλαίσιο συνέντευξης στον τηλεοπτικό σταθμό ήταν μία συνολική συζήτηση που αφορούσε τη διαπραγμάτευση η οποία θα υπάρχει με την Τουρκία, τις συζητήσεις που θα γίνουν με την Τουρκία στο πλαίσιο αποκατάστασης της μερικής έστω αρχής αποκατάστασης μεταξύ των δύο χωρών. «Άρα είναι σαφές όπως και ο πρωθυπουργός είπε, ότι η όποια απομείωση ή η όποια υποχώρηση, η σχετικότητα δηλαδή των επιχειρημάτων, έχει να κάνει μόνο με τις αρχικές θέσεις συζήτησης», ανέφερε. Δηλαδή, εξήγησε, όταν ξεκινάμε μία συζήτηση, έχουμε κάποιες αρχικές θέσεις, χωρίς καμία έκπτωση της κυριαρχίας από αυτές τις αρχικές θέσεις. Είναι αυτονόητο ότι όταν προχωρήσει η συζήτηση αυτή θα υπάρξουν ενδεχομένως κάποιες παραχωρήσεις έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μία αμοιβαία αποδεκτή λύση, με όριο πάντοτε τη βασική γραμμή, που είναι η γραμμή της υποστήριξης των εθνικών συμφερόντων.

«Ουδέποτε, ούτε η κυβέρνηση ούτε η Βουλή θα μπορούσε να συναινέσει σε οποιαδήποτε κατάσταση, πραγματική ή νομική, η οποία θα μπορούσε να υποβαθμίσει την εθνική μας γραμμή και τα εθνικά μας συμφέροντα», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Στην παρατήρηση του κ. Καζαμία ότι από το Βίλνιους έως σήμερα μεσολάβησαν παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στις 14/7 και για τη μετάβαση του Τούτκου Προέδρου, Ρετζέτ Ταγίπ Ερντογάν, στο παράνομο αεροδρόμιο του Τύμπου στα Κατεχόμενα, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι το τελευταίο τετράμηνο έχει υπάρξει, πλην αυτής της περίπτωσης, μηδενική παραβατικότητα στον ελληνικό εναέριο χώρο. Υπήρξαν, ωστόσο, ορισμένα γεγονότα, όπως σημείωσε, «τα οποία επιβάρυναν», όπως είναι η πτήση του κ. Ερντογάν στο παράνομο αεροδρόμιο. «Για το ζήτημα αυτό υπήρξε σαφής δική μου αναφορά χθες στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων», επεσήμανε.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως «το γεγονός ότι θέλουμε να προχωρήσουν ευρωτουρκικές σχέσεις δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να γίνει χωρίς απόλυτο σεβασμό όλων των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και αιρεσιμότητες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτήν τη στιγμή επιμένουμε ότι είμαστε θετικοί, όμως χωρίς καμία απολύτως έκπτωση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά. Ειδικά, δε, να επισημάνω ότι θα πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστή η θέση της Κύπρου, η οποία σε ορισμένα κεφάλαια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έχει μία ιδιαίτερη θέση, όπως είναι για παράδειγμα το ζήτημα της τελωνειακής ένωσης ή της απελευθέρωσης της βίζας».

ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή στις προκλήσεις από την Άγκυρα, λίγα 24ωρα μετά την επανέναρξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου;

«Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να στείλει τα απαραίτητα μηνύματα προς την Άγκυρα ύστερα από τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου στην κατεχόμενη Λευκωσία, αλλά και την απόφαση να μην δοθεί άδεια στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για να λειτουργήσει στην Παναγία Σουμελά, όπως δόθηκε πέρυσι.



Και οι δύο αυτές εξελίξεις είναι εξαιρετικά αρνητικές στην κρίσιμη σημερινή συγκυρία που επιβάλλει καλή πίστη για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Γι αυτό η κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα προς την Τουρκία, τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τον παραγωγικό διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Μάντζος : Όσο συνεχίζεται η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, οι σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης θα παραμένουν μακρινός στόχος

Με αφορμή τις νέες προκλητικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος επανέφερε το ζήτημα της αποστρατικοποίησης του Αιγαίου ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και τον Έλληνα πρωθυπουργό επισημαίνοντας πως «δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για τη σπουδή της ελληνικής Κυβέρνησης να δει ξανά μια "συγκρατημένη νέα αρχή"». μετά το Βίλνιους.

Συγκεκριμένα ο κ. Μάντζος αναφέρει:

«Η επαναφορά από τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν του ζητήματος της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και ο ισχυρισμός του ότι το έθεσε στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για τη σπουδή της ελληνικής Κυβέρνησης να δει ξανά μια «συγκρατημένη νέα αρχή», μετά το Βίλνιους. Εξάλλου δεν είναι η μόνη πρόκληση. Οι χθεσινές τοποθετήσεις του Τούρκου Προέδρου από την κατεχόμενη Κύπρο, ανήμερα της επετείου του Αττίλα, καθώς και η άρνηση χορήγησης άδειας για τη λειτουργία του παγκόσμιου μνημείου της Μονής Παναγίας Σουμελά αποτελούν ιδιαίτερα αρνητικές εξελίξεις.

Η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας επιβεβαιώνει ότι η εξέλιξη και πρόοδος των ελληνοτουρκικών σχέσεων δεν είναι ζήτημα επικοινωνιακών «καλών προθέσεων» αλλά γεωπολιτικού ρεαλισμού. Όσο συνεχίζεται η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, οι σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης θα παραμένουν μακρινός και ανέφικτος στόχος.

Η όποια προσέγγιση οφείλει να γίνει πάνω στο σταθερό έδαφος του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμμαχιών της χώρας, με αταλάντευτη γραμμή και ενιαία φωνή για την υποστήριξη των εθνικών θέσεων, χωρίς παράθυρα παραχωρήσεων.»





