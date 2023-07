Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου: Η κατηγορούμενη μήνυσε εμπειρογνώμονα και ανακρίτρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση και μηνύσεις από την υπεράσπιση της κατηγορουμένης στην τελευταία συνεδρίαση πριν τις θερινές διακοπές

-







Με ένταση και μηνύσεις από την πλευρά της Ρούλας Πισπιρίγκου κατά της ψυχολόγου, δικαστικής πραγματογνώμονα, και της ανακρίτριας που χειρίστηκε την υπόθεση του θανάτου της Τζωρτζίνας, έκλεισε η τελευταία συνεδρίαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου πριν τις θερινές διακοπές.

Οι τόνοι ανέβηκαν καθώς σήμερα η υπεράσπιση της κατηγορουμένης εξέτασε την ψυχολόγο Δέσποινα Σαββόγλου που όρισε η ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάπα για την ερμηνεία των ζωγραφιών της Τζωρτζίνας, αλλά και τους δύο γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας που κατέθεσαν πως είχαν προβληματιστεί με τα επεισόδια σπασμών του παιδιού και είχαν υποψιαστεί τη μητέρα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορούμενης, Αλέξης Κούγιας με την έναρξη της συνεδρίασης εξέτασε την κυρία Σαββόγλου, που έχει καταθέσει σε προηγούμενη συνεδρίαση, αμφισβητώντας την πραγματογνωμοσύνη που παρέδωσε στην ανακρίτρια και ισχυριζόμενος ότι παρανόμως η δικαστική πραγματογνώμονας έκανε συνεδρίες «με ενήλικες», εννοώντας τους δύο γονείς της Τζωρτζίνας και άλλα πρόσωπα, «ενώ είναι ψυχοθεραπεύτρια παιδιών».

Παράλληλα ο συνήγορος ανακοίνωσε στην κυρία Σαββόγλου ότι θα της υποβάλλει 2 μηνύσεις για ψευδορκία αλλά και για παράνομη μαγνητοφώνηση και χρήση αρχείου προσωπικών δεδομένων καθώς η μάρτυρας ανέφερε ότι είχε ηχογραφήσει στον υπολογιστή της τις συνεδρίες που είχε στο πλαίσιο της εντολής της, με τον Μάνο Δασκαλάκη και την Ρούλα Πισπιρίγκου.

Αλέξης Κούγιας: Σας ζητήθηκε να αξιολογήσετε ξανά ζωγραφιές;

Μάρτυρας: Ναι μου έχει ζητηθεί για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης.

Αλέξης Κούγιας: Έχετε ακούσει ποτέ συνάδελφό σας να δεχθεί να αξιολογήσει τον ψυχικό κόσμο ενός παιδιού που δεν ζει, μέσα από τέσσερις ζωγραφιές; Μπορείτε να μου πείτε γιατί κάνατε συνεδρίες με τον κ. Δασκαλάκη και την κατηγορουμένη αφού είχατε εντολή να αξιολογήσετε τις ζωγραφιές;

Μάρτυρας: Αυτό προστάζει το πρωτόκολλο.

Αλέξης Κούγιας: Η κυρία κατηγορούμενη λέει ότι τη συναντήσατε 2 φορές και με αυτά που τη ρωτούσατε γέλαγε και αγανακτούσε.

Μάρτυρας: Σε εμένα εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα αποδώσω την αλήθεια.

Αλέξης Κούγιας: Από πού είχατε εντολή να συζητάτε σαν την κουτσομπόλα προσωπικά θέματα του κ. Δασκαλάκη και της κατηγορούμενης;

Μάρτυρας: Η εντολή ήταν να αποφανθώ και για το ψυχικό δεσμό του παιδιού με τους γονείς και για οτιδήποτε συναφές. Έστειλα έγγραφο στην ανακρίτρια κυρία Σαλάπα και είπα ότι με τις 4 ζωγραφιές δεν μπορούσαμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα και ότι θα χρειάζονταν συνεδρίες με τους γονείς. Ζήτησα να ενημερωθώ γα τα σχολικά πλαίσια. Αυτό έγινε δεκτό από την ανακρίτρια. Την είχα ενημερώσει για όλες τις συναντήσεις και τα τηλέφωνα μου τα έδωσε εκείνη.

Αλέξης Κούγιας: Σε αυτό το σημείο μηνύω την κυρία Σαββόγλου και την κυρία Σαλάπα. Η μάρτυρας μόνη της καθόριζε τις συναντήσεις με τους γονείς. Στην κατηγορουμένη δεν κοινοποιήθηκε ποτέ έγγραφο για αυτές τις συναντήσεις. Διενήργησε πραγματογνωμοσύνη σε ενηλίκους ενώ είναι ψυχοθεραπεύτρια παίδων και εφήβων. Να διαβιβαστούν τα πρακτικά στην εισαγγελία και να ασκηθεί δίωξη στην κυρία Σαλάπα και την μάρτυρα για αυτή την παράνομη πραγματογνωμοσύνη.

Ο κ. Κούγιας στη συνέχεια εξέτασε την παιδονευρολόγο στο Ρίο Πολυξένη Πελεκούδα προς την οποία νωρίτερα είχε αποστείλει και εξώδικο. Η κυρία Πελεκούδα διευκρίνισε ότι ουδέποτε κατέθεσε στο δικαστήριο για "αληθή επιληπτικά επεισόδια στο παιδί".

Αλέξης Κούγιας: Καταθέσατε εδώ ότι επικοινωνήσατε με το ΥΔΕΖΙ; (Διεύθυνση κατά Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας).

Μάρτυρας: Ναι από μόνη μου αυθόρμητα. Κατέθεσα ότι επικοινώνησα στις 13.2. 2022 με το ΥΔΕΖΙ και είπα ότι υπάρχει βίντεο της μητέρας με επεισόδιο και ότι υποψιάζομαι συγκεκριμένες ουσίες.

Αλέξης Κούγιας: Είπατε ότι τα επεισόδια δεν ήταν τυπικά επιληπτικά, όμως «δεν μπορώ να αποκλείσω ότι ήταν επιληπτικά».

Μάρτυρας: Ναι, αλλά προσέθεσα ότι μετά το 24ωρο εγκεφαλογράφημα απομακρύνθηκε η πιθανότητα επιληπτικών σπασμών με μεγάλη επιστημονική ακρίβεια.

Αλέξης Κούγιας: Καταθέσατε ότι «θέλει βαθιά έρευνα ώστε να μάθει κάποιος για να προκαλέσει αυτά τα επεισόδια». Πού πρέπει να ψάξει; Σε ποιο τομέα της ιατρικής;

Μάρτυρας: Δεν είναι ανάγκη να είναι από τον τομέα της ιατρικής, μπορεί να είναι από το τομέα του εγκλήματος.

Αλέξης Κούγιας: Πού; Στο Διαδίκτυο μπορεί κανείς να διαβάσει όλα αυτά; Να διαβάσει δηλαδή με ποιο τρόπο και με ποιες ουσίες μπορεί να προκαλέσει αυτά τα παροξυσμικά επεισόδια;

Μάρτυρας: Δεδομένου ότι δεν έχω επιχειρήσει να προκαλέσω σωματική βλάβη σε κάποιον, δεν έχω διαβάσει. Αλλά σας διαβεβαιώνω ότι μπορεί.

Αλέξης Κούγιας: Αφού ήσασταν υποψιασμένοι ότι τα επεισόδια τα προκαλούσε η μητέρα δεν θα έπρεπε να ενημερώσετε εισαγγελέα;

Μάρτυρας: Εγώ έκανα ότι καλύτερο για να προστατεύσω το παιδί, να πάει στη ΜΕΘ και να ενημερώσω τους συναδέλφους μου στην Αθήνα.

Αλέξης Κούγιας: Ξέρετε πώς ήταν η συμπεριφορά της μητέρας όταν πήρε το παιδί στο σπίτι;

Μάρτυρας: Ήταν ένα εξαιρετικά φροντισμένο παιδί.

Αλέξης Κούγιας: Σε ποιο μέρος του κόσμου υπάρχει τέτοια κακοποίηση παιδιού με επιστημονικό τρόπο;

Μάρτυρας: Πρωτίστως στην Αμερική και μετά στην Ευρώπη. Επιφυλάσσομαι να προσκομίσω βιβλιογραφία.

Κούγιας: Σε ένα από τα επεισόδια στο βίντεο φαίνεται η μητέρα να βάζει τη μάσκα οξυγόνου στο παιδί; Θα μπορούσε να σταματήσει το επεισόδιο αν η μητέρα έβαζε τη μάσκα;

Μάρτυρας: Θα μπορούσε να λυθεί αυτόματα θα μπορούσε και να συνεχίσει. Το έχω χαρακτηρίσει ως επικίνδυνο. Για να προφυλάξω το παιδί θα ήθελα να είναι στη ΜΕΘ.

Κατά την εξέταση του από την υπεράσπιση της κατηγορουμένης ο παιδίατρος στο Ρίο Άρης Μπερτζουάνης επανέλαβε πως οι γιατροί στην κλινική είχαν συζητήσει το ενδεχόμενα τα επεισόδια που εμφάνιζε η Τζωρτζίνα «να είναι απότοκος κακοποιητικής συμπεριφοράς της μητέρας της» όπως ανέφερε. Σε ερώτηση του κ. Κούγια αν εφόσον είχαν αυτές τις υποψίες είχαν υποχρέωση να ενημερώσουν τον εισαγγελέα ο γιατρός είπε: «Όταν έχουμε επεισόδια που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε υποψιαζόμαστε πολλά πράγματα. Μεταξύ άλλων και αυτό το ενδεχόμενο. Αν έχουμε μεγάλες υποψίες ενημερώνουμε, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές. Εκείνη τη στιγμή αυτό το ενδεχόμενο ήταν χαμηλά στην διαφορική διάγνωση. Υπήρχε μεγάλη απορία και κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει πώς έκανε επεισόδια το παιδί μόνο στην κλινική και όχι στην ΜΕΘ».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 6 Σεπτεμβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

“The Rock” - Ντουέιν Τζόνσον: Θα πάρει την μεγαλύτερη αμοιβή ηθοποιού για μια ταινία

Τέξας: Ζευγάρι βίαζε 18χρονη επί εβδομάδες – Την κρατούσαν όμηρο και δεμένη στο κρεβάτι

Γυναικοκτονία - Αυλίδα: “Την σκότωσα γιατί δεν πέρναγα καλά μαζί της”