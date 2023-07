Υγεία - Περιβάλλον

Χαλκιδική: Λουόμενος έσωσε αγοράκι 3 ετών

Ο λουόμενος έβγαλε το παιδάκι χωρίς αναπνοή στην αμμουδιά και αμέσως άρχισε να εφαρμόζει ΚΑΡΠΑ

Ένα 3χρονο παιδί παραλίγο να πνιγεί ενώ κολυμπούσε το μεσημέρι της Παρασκευής σε θαλάσσια περιοχή της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία του Παλιουρίου στη Χαλκιδική, περίπου στις 13:30, όταν ένας πολίτης έβγαλε στη στεριά ένα 3χρονο αγοράκι που δεν είχε αναπνοή και αμέσως άρχισε να του κάνει ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση) και να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Μετά από λίγη ώρα το παιδί ξεκίνησε και πάλι να αναπνέει. Αμέσως ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου για να μπορέσει το παιδί να πάρει οξυγόνο, να φτάσει στο νοσοκομείο και να επανέλθει εντελώς.

