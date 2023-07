Αθλητικά

Κλοπή στον Ασπρόπυργο: Πέθανε ο φύλακας που είχε δεχθεί επίθεση

Το χρονικό της επίθεσης που στοίχισε τη ζωή στον άτυχο άνδρα.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 54χρονος υπάλληλος εταιρείας φύλαξης σε υπό κατασκευή φωτοβολταϊκό πάρκο που πριν από μέρες δέχθηκε επίθεση από συμμορία ληστών. Ο άτυχος άνδρας, ήταν φίλος του ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα της ΑΕΚ, με την κιτρινόμαυρη κερκίδα να ενημερώνει για τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη.

«Έφυγε από τη ζωή ο ο γνωστός φίλαθλος της ΑΕΚ, Πάρης Βάκης, μετά από τη βίαιη επίθεση που είχε δεχθεί στον Ασπρόπυργο. Ο άτυχος οπαδός της Ένωσης, δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με σιδερένια αντικείμενα, την ώρα που εργαζόταν και είχε μεταφερθεί στο «Θριάσιο» όπου και νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και είχε χαρακτηριστεί από τους γιατρούς ως μη αναστρέψιμη».

Η Θύρα 21 αποχαιρέτησε τον αδερφό της, Βάκη, με μια άκρως συγκινητική ανακοίνωση, σεβόμενοι όσα έκανε για να επισπευθούν οι διαδικασίες ανέγερσης του γηπέδου της ΑΕΚ.

Το χρονικό

Ο 54χρονος δέχτηκε επίθεση στις 3 τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (15/7), στην περιοχή Νέα Ζωή Ασπροπύργου, εντός του ΧΥΤΑ.

Εκείνη την ώρα έκανε περιπολία με το αυτοκίνητο του έξω από το φωτοβολταϊκό πάρκο. Αφού τον χτύπησαν, πήραν το αυτοκίνητό του, το οποίο λίγη ώρα μετά βρέθηκε καμένο, περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της επίθεσης.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών.

