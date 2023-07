Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Νίκο Παππά

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανακοίνωσης της θέλησε να αποχαιρετήσει τον Νίκο Παππά, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Ο Παππάς ο οποίος αγωνίστηκε με την φανέλα του Παναθηναϊκού για οκτώ χρόνια, κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα και πέντε Κύπελλα Ελλάδας, όντας ένας από τους πιο επιτυχημένους αθλητές της γενιάς του, δεν θα συνεχίσει στον σύλλογο, με το «τριφύλλι» να του στέλνει το δικό του αντίο.

Ήταν γνωστό άλλωστε πως ο Παππάς θα αγωνιζόταν για τελευταία χρονιά με την πράσινη φανέλα, με τον ίδιο να αποσύρεται γενικότερα από την ενεργό δράση σε ηλικία 33 ετών.

8 χρόνια, 5 Πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα και πολλές μοναδικές στιγμές με την πράσινη φανέλα. Νίκο Παππά, σε ευχαριστούμε για όλα! Θα είσαι για πάντα ένας από εμάς! ????#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/6HImJ4vWXh — Panathinaikos BC (@paobcgr) July 21, 2023

Μάλιστα στην ανακοίνωση του στο twitter ο Παναθηναϊκός ανέφερε χαρακτηριστικά «ΝίκοΠαππά, θα είσαι για πάντα ένας από εμάς!»

