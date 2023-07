Πολιτική

Ψήφος αποδήμων: Υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία το νομοσχέδιο

Με ευρεία πλειοψηφία, ψηφίστηκε επί της αρχής από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής το νομοσχέδιο για την άρση περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους των εκλογέων εξωτερικού.

Ως μια «πολύ σημαντική νίκη» του πολιτικού συστήματος της χώρας μας και μια «πολύ ιδιαίτερη στιγμή» χαρακτήρισε η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, την ψήφιση του νομοσχεδίου για την άρση περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους εκλογέων του εξωτερικού. Κατά την τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, κατά την οποία το νομοσχέδιο ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Σπαρτιάτες, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας) η κα Κεραμέως μίλησε για μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, αφού μετά από μισό αιώνα συζήτησης, είμαστε πλέον σε θέση να άρουμε τους περιορισμούς για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, να περάσουμε ένα μήνυμα και να πούμε στους απόδημους Έλληνες: «Ψηφίστε. Ασκήστε το δικαίωμα της ψήφου χωρίς περιορισμούς».



«Είναι μια πάρα πολύ σημαντική νίκη του πολιτικού συστήματος, της Βουλής, της Ελλάδος. Διότι, περί αυτού πρόκειται. Εδώ, είμαστε μια γροθιά ως πολιτικό σύστημα, μία φωνή, για να περάσουμε ένα μήνυμα και να πούμε 'Ας μην αφήσουμε να χαθεί αυτή η ιστορική ευκαιρία'. Και αυτό σάς ζητούμε εμείς ως κυβέρνηση: Να μην χαθεί αυτή η ιστορική ευκαιρία, να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, διότι όλα έχουν τη σημασία τους στην άρση των περιορισμών και, για πρώτη φορά, μετά από 48 χρόνια, ένας Έλληνας πολίτης εγγεγραμμένος στους καταλόγους, να μπορεί να ψηφίσει χωρίς κανέναν περιορισμό» είπε προς το Σώμα η αρμόδια υπουργός.

Απευθύνθηκε ιδιαιτέρως προς την Ελληνική Λύση, για να επισημάνει ότι την προηγούμενη τετραετία είχε μια συνεπή στάση, αφού έλεγε να μην υπάρχει κανένας περιορισμός στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου και σήμερα που έρχεται ένα νομοσχέδιο, το οποίο αίρει όλους τους περιορισμούς που υπάρχουν στην άσκηση δικαιώματος ψήφου, το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, δεν την τηρεί. Ορμώμενη από την αναφορά του εισηγητή του κόμματος, Παύλου Σαράκη, ότι πρέπει να εφαρμοστεί το σύστημα των Περιφερειών Εξωτερικού, η κα Κεραμέως ανάγνωσε παλαιότερη δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου, με την οποία το ίδιο αίτημα (από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε) το χαρακτήριζε «γελοίο».

«'Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει η ψήφος των Ομογενών να προσμετράται μόνο - λέει - σε τέσσερις Περιφέρειες και όχι στην Επικράτεια. Τι ποιο γελοίο από αυτό ως επιχείρημα; Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό; Πώς γίνεται αυτό; Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Είναι απίστευτα αυτά που ζητούν αυτοί οι άνθρωποι', είχε πει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, ενώ σήμερα ζητεί το ίδιο» ανέφερε η υπουργός Εσωτερικών.

«Πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχει ένα πλαίσιο συναίνεσης. Και υπάρχει πλαίσιο συναίνεσης και με την Ελληνική Λύση, διότι η Ελληνική Λύση, τέσσερα χρόνια έχει μια συνεπή στάση, που λέει να άρουμε τους περιορισμούς», τόνισε καταλήγοντας η κα Κεραμέως.

Το νομοσχέδιο εισάγεται στην ολομέλεια την Δευτέρα, οπότε και αναμένονται ομιλίες του πρωθυπουργού και πολιτικών αρχηγών, και μετά από δύο συνεδριάσεις πρόκειται να ψηφιστεί την Τρίτη.

