Καύσωνας: Θερμοκρασίες “φωτιά” το Σάββατο

Στον "φούρνο" η χώρα και αύριο. Πού θα δείξει ο υδράργυρος 44αρια. Πόσο θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, το Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας τις απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα βορειοανατολικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Οι μέγιστες τιμές θα φθάσουν στην Ήπειρο και τη Μακεδονία τους 39 με 41 και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία τους 42 βαθμούς, στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο τους 42 με 43 και κατά τόπους στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά τους 44 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 40 με 42 βαθμούς και στη Θράκη και την υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στο Σαρωνικό νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλονίκη, προβλέπεεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Ο υράργυρος θα δείξει από 25 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Στην Μακεδονία και την Θράκη, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 39 με 41 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 42 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιουνίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 42 και στα ηπειρωτικά έως 43 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ Ο υδράργυρος θα δείξει από 25 έως 42 με 43 και κατά τόπους στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά έως 44 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 με 41 και στην Κρήτη κατά τόπους έως 42 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 40 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια, αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρός για την Κυριακή

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά από τις απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα ηπειρωτικά τους 41 με 43 και κατά τόπους στο εσωτερικό της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου τους 44 και της Θεσσαλίας τους 45 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου.

