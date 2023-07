Κόσμος

ΗΠΑ προς Ερντογάν: Δεν συμφωνούμε με τη διχοτόμηση της Κύπρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκάθαρη θέση κατά των φιλοδοξιών του Ερντογάν έλαβε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, διαμηνύοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν αντίθετες στην διχοτόμηση της Κύπρου που προωθεί ο τούρκος πρόεδρος.

-







Την αντίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στη λύση της διχοτόμησης που προωθεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την Κύπρο εκφράζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ διαμήνυσε ότι η Ουάσιγκτον υποστηρίζει αταλάντευτα την επίτευξη μιας λύσης που θα επιτρέψει την επανένωση του νησιού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν αταλάντευτες στην υποστήριξή τους στις προσπάθειες υπό την κυπριακή ηγεσία με την διευκόλυνση του ΟΗΕ για την επανένωση του νησιού ως μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα προς όφελος όλων των Κυπρίων, όπως περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Τέλος, ο κ. Μίλερ σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένας σημαντικός εταίρος των ΗΠΑ στις προσπάθειές για την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ψήφος αποδήμων: Υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία το νομοσχέδιο

Τέξας: Ζευγάρι βίαζε 18χρονη επί εβδομάδες – Την κρατούσαν όμηρο και δεμένη στο κρεβάτι

Γυναικοκτονία - Αυλίδα: “Την σκότωσα γιατί δεν πέρναγα καλά μαζί της”