Μουντιάλ Γυναικών - ΛΟΑΤΚΙ+: Υπεριδπλάσιος ο αριθμος παικτριών σε σχέση με το 2019

Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία για τις συμμετέχουσες στην παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή με "πρωταγωνίστριες" γυναίκες.

Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στο ανδρικό ποδόσφαιρο, όπου, π.χ., η αποκάλυψη του Τσέχου μέσου της Κάλιαρι Γιάκουμπ Γιάνκτο ότι είναι ομοφυλόφιλος προκάλεσε μέχρι και πολιτική διαμάχη, στο γυναικείο ορισμένες συζητήσεις έχουν ξεπεραστεί προ πολλού και δεν υπάρχουν ταμπού σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό του «ασθενούς φύλου».

Μετά την πρώτη ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, που συνδιοργανώνεται από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, τα τοπικά και βραζιλιάνικα ΜΜΕ δημοσίευσαν ένα «ρεπορτάζ», σύμφωνα με το οποίο, σε σύγκριση με το τουρνουά του 2019, ο αριθμός των παικτριών που δήλωσαν δημόσια ότι ανήκουν στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ ανέρχεται πια από 38 σε 94, επομένως υπερδιπλασιάστηκε.

Η Εθνική ομάδα με τις περισσότερες ομοφυλόφιλες αθλήτριες είναι η Αυστραλία (10) και έπονται Ιρλανδία, Βραζιλία (9) και Σουηδία (8).

Για τη γυναικεία Σελεσάο τις προτιμήσεις τους έχουν δηλώσει οι, Μάρτα, Ταμίρες (της οποίας σύντροφος είναι η τραγουδίστρια Γκάμπι Φερνάντες), Αντρέσα Άλβες, Λετίσια, Λόρεν, Καθλίν, Ντεμπίνια και Αντριάνα.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών έχει αθλήτριες ΛΟΑΤΚΙ+ σε τουλάχιστον 22 Εθνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων σταρ.

Στην παγκόσμια πρωταθλήτρια, ΗΠΑ, παίζει αυτή που υπήρξε σύμβολο της κοινότητας του ουράνιου τόξου και πρωτοπόρος της καταπολέμησης όλων των μορφών διάκρισης.

Είναι η 38χρονη Μέγκαν Ράπινο, νικήτρια της Χρυσής Μπάλας το 2019 και με δύο παγκόσμιους συν έναν Ολυμπιακό τίτλο (το 2012), η οποία στο τέλος της χρονιάς έχει πρόθεση να αποσυρθεί για να αφοσιωθεί πλήρως στον ακτιβισμό.

