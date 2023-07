Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση πυραύλων προς την Κίτρινη Θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλιμακώνει την ένταση η "απάντηση" του καθεστώτος του Κιμ Γιονγκ Ουν, σε κινήσεις αμερικανικού υπιοβρυχίου στην ευρύτρερη περιοχή.

-

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην εκτόξευση «πυραύλων κρουζ» προς την Κίτρινη Θάλασσα, ανάμεσα στην κορεατική χερσόνησο και την Κίνα, μετέδωσε το νοτιοκορεάτικο εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο ανακοίνωση του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας στη Σεούλ.

Σύμφωνα με το Γιονάπ, η εκτόξευση καταγράφτηκε περί τις 04:00 [τοπική ώρα· περί τις 22:00 χθες Παρασκευή ώρα Ελλάδας] και «αναλύεται» από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ.

Έγινε τρεις ημέρες μετά την εκτόξευση δυο βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς την ανατολική θάλασσα, ή θάλασσα της Ιαπωνίας.

Η νέα οπλική δοκιμή σημειώθηκε εξάλλου δυο ημέρες αφού η Πιονγκγιάνγκ διεμήνυσε ότι ο ελλιμενισμός στη Νότια Κορέα αμερικανικού υποβρυχίου εφοδιασμένου με πυρηνικά όπλα θα μπορούσε να εκπληρώνει τις «προϋποθέσεις για τη χρήση» των δικών της πυρηνικών όπλων.

Απειλή στην οποία απάντησε την επομένη η Σεούλ, επαναλαμβάνοντας πως οποιαδήποτε επίθεση με πυρηνικά όπλα θα προκαλούσε ανταπόδοση που θα σήμαινε το «τέλος» του καθεστώτος του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ χαρακτήρισε πέρυσι «αμετάκλητο» το καθεστώς πυρηνικής δύναμης της χώρας του κι αξίωσε να αυξηθεί εκθετικά η παραγωγή όπλων, ειδικά τακτικών πυρηνικών όπλων.

Οι νέες εκτοξεύσεις ακολουθούν την είσοδο στη Βόρεια Κορέα αμερικανού στρατιωτικού, του Τράβις Κινγκ, την Τρίτη. Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, πιθανότατα κρατείται από τις δυνάμεις της Πιονγκγιάνγκ.

Ο στρατιωτικός αυτός, που εξέτιε ποινή φυλάκισης στη Νότια Κορέα για επίθεση, αναμενόταν να επιστρέψει στις ΗΠΑ όπου αντιμετώπιζε πειθαρχικές κυρώσεις.

Η Πιονγκγιάνγκ δεν είχε δώσει καμιά πληροφορία για αυτόν στην Ουάσιγκτον ως προχθές Πέμπτη, με τον αμερικανικό στρατό να εκφράζει «ανησυχία» για την τύχη του και για τη «μεταχείριση» που μπορεί να έχει.

Εξάλλου, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας και ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόκειται να συναντηθούν τον Αύγουστο για να συζητήσουν την ενίσχυση της συνεργασίας τους, μπροστά στην απειλή της Βόρειας Κορέας.

Επίσης τον επόμενο μήνα, οι νοτιοκορεατικές και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προγραμματίζουν να αρχίσουν τα ευρείας κλίμακας ετήσια στρατιωτικά τους γυμνάσια.

Οι ασκήσεις του είδους εκλαμβάνονται ως απειλή στη Βόρεια Κορέα, η οποία τις χαρακτηρίζει πρόβες εισβολής στο έδαφός της.