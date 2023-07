Κοινωνία

Πνιγμοί: 7 θάνατοι σε 24 ώρες - Κινδύνευσε 3χρονο αγόρι

Επτά κολυμβητές έφυγαν από την ζωή μέσα σε ένα 24ωρο. Αγοράκι 3 ετών σώθηκε την τελευταία στιγμή. Τουρίστας τραυματίστηκε με τζετ σκι.

Άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα συρρέουν στις παραλίες για λίγη δροσιά εν μέσω του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα τα τελευταία 24ωρα, ωστόσο αποδεικνύεται ότι η θάλασσα κρύβει σοβαρούς κινδύνους που αποβαίνουν μοιραίοι για ορισμένους από τους κολυμβητές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι 7 πνιγμοί ανθρώπων στις ελληνικές θάλασσες, μόνο την Παρασκευή (21/07).

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε πρωινές ώρες χθες από την θαλάσσια περιοχή όρμου Βουλιαγμένης Αττικής μια 79χρονη ημεδαπή γυναίκα, η οποία διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο “ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ” Βούλας, όπου όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Β' Λιμενικό Τμήμα Βουλιαγμένης του Λιμεναρχείου Σαρωνικού που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αντίστοιχα, χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το πρωί της Παρασκευής (21/7) από τη θαλάσσια περιοχή Σκάλας Περαίας Θεσσαλονίκης, μία 73χρονη. Διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Το απόγευμα της Παρασκευής ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή παραλίας Αρτέμιδας Αττικής ένας 74χρονος ημεδαπός. Ο ανωτέρω διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας, άλλα δυστυχώς αποδείχθηκε ότι είχε ήδη καταλήξει. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, πρωινές ώρες χθες, από την θαλάσσια περιοχή παραλίας Τολού Αργολίδας ένας 73χρονος ημεδαπός, στον οποίο παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και ιδιώτες και στη συνέχεια διεκομίσθη με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας/Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ναυπλίου-Καλαμάτας.

Την ίδια ώρα, χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Αγίου Γεωργίου Λιχάδας στην Εύβοια, μία 67χρονη. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το Λιμεναρχείο Αιδηψού που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Παράλληλα, χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τις πρωινές ώρες από την θαλάσσια περιοχή «ΦΟΥΡΚΑΣ» του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής, ένας 74χρονος. Διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής. Προανάκριση διενεργείται από το Β' Λιμενικό Τμήμα Ν. Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Τέλος, χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «ΚΑΜΑΡΙΟΥ» ν. Θήρας, ένας 81χρονος. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Θήρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ημέρα της Παρασκευής αναφέρθηκε κι ένα σοβαρό ατύχημα 56χρονου αλλοδαπού με τζετ σκι στη θαλάσσια περιοχή της Καστού στη Λευκάδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 56χρονος επέβαινε σε θαλαμηγό και είχε βγει μια βόλτα με το τζετ σκι. Κάτω από άγνωστες συνθήκες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε στη θάλασσα και χτύπησε στον αυχένα του. Άμεσα στην περιοχή μετέβη Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς παροχή συνδρομής, ενώ ο 56χρονος μεταφέρθηκε από βοηθητικό σκάφος (TENDER) του ιδιωτικού σκάφους αναψυχής στο οποίο επέβαινε, στον λιμένα Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας. Έχοντας τις αισθήσεις του, αλλά τραματισμένος στον αυχένα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μύτικα για την παροχή των πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Χαλκιδική: Λουόμενος έσωσε αγοράκι 3 ετών

Ένα 3χρονο παιδί παραλίγο να πνιγεί ενώ κολυμπούσε το μεσημέρι της Παρασκευής σε θαλάσσια περιοχή της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία του Παλιουρίου στη Χαλκιδική, περίπου στις 13:30, όταν ένας πολίτης έβγαλε στη στεριά ένα 3χρονο αγοράκι που δεν είχε αναπνοή και αμέσως άρχισε να του κάνει ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση) και να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Μετά από λίγη ώρα το παιδί ξεκίνησε και πάλι να αναπνέει. Αμέσως ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου για να μπορέσει το παιδί να πάρει οξυγόνο, να φτάσει στο νοσοκομείο και να επανέλθει εντελώς.