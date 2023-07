Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών - ΗΠΑ: Άνετη πρεμιέρα με το Βιετνάμ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευκολο ήταν το πρώτο παιχνίδι για τις Αμερικανίδες στο Μουντιάλ Γυναικών, που προβάλλεται απο τον ΑΝΤ1 και το ANT1+

-

Οι Αμερικανίδες διεθνείς, δικαιολόγησαν με άνεση τον τίτλο του φαβορί κι επικράτησαν εύκολα του Βιετνάμ με 3-0, στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ Γυναικών 2023, που διεξάγεται στα γήπεδα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

H εθνική ομάδα των ΗΠΑ, που στοχεύει στον τρίτο συνεχόμενο τίτλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο (σ.σ. κάτι που θα αποτελέσει και σχετικό ρεκόρ), προηγείται στον 5ο όμιλο, εν αναμονή της «μονομαχίας» μεταξύ Ολλανδίας και Πορτογαλίας, που είναι προγραμματισμένη για αύριο (23/7).

Στην πρώτη τους συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο, οι Βιετναμέζες ποδοσφαιρίστριες, αντιστάθηκαν σθεναρά, αλλά η διαφορά ποιότητας ήταν πολύ μεγάλη.

Η MVP του πρωταθλήματος της Βόρειας Αμερικής το 2022 με το Πόρτλαντ, Σοφία Σμιθ, πέτυχε δύο γκολ (14`, 45`+7`) και βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης των σκόρερ της διοργάνωσης.

Απουσία της Μάλορι Σουάνσον, μίας πολύ σημαντικής επιθετικού, η οποία ταλαιπωρείται από σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, η 22χρονη Σμιθ, θεωρείται ένα από τα «πρόσωπα» που θα ξεχωρίσουν στο Μουντιάλ της Ωκεανίας.

Αφού έλαβαν την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, στην συνάντηση που είχαν πρόσφατα, οι Αμερικανίδες δεν πτοήθηκαν ακόμη και μετά την απώλεια του πέναλτι από την Αλεξ Μόργκαν στο 43ο λεπτό, με την τερματοφύλακα του Βιετνάμ, Κιμ Τραν Τραν Θι να αποτρέπει το 2-0.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτό ήταν το έκτο πέναλτι που δόθηκε σε ισάριθμες αναμετρήσεις από την έναρξη του Μουντιάλ και μόνο δύο από αυτά αξιοποιήθηκαν!

Στο τελευταίο της Παγκόσμιο Κύπελλο, η εμβληματική σταρ της εθνικής ΗΠΑ, Μέγκαν Ραπίνο, γιόρτασε την 200η συμμετοχή της, μπαίνοντας στο ματς στο 62ο λεπτό, δηλαδή ένα τέταρτο πριν από το τελευταίο γκολ που σημείωσε η Λίντσεϊ Χόραν, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Μέχρι και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, καθώς η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών προβάλλεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+!

Για διαρκή ενημέρωση, εικόνες από τους αγώνες, ρεπορτάζ, αρθρογραφία και όλα όσα αφορούν το Μουντιάλ Γυναικών, πατήστε ΕΔΩ